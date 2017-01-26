15:36 26 января 2017 2

Экономический центр Югры, Сургут, в скором времени может превратиться в мегаполис Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одной из причин для превращения Сургута в агломерацию может стать большое количество ветхого и аварийного жилья в соседнем Сургутском районе. Теоретически объединение муниципалитетов может поспособствовать перераспределению финансовых потоков, и скорому решению обозначенной проблемы. Вопрос сейчас находится в стадии обсуждения. Об этом в ходе ток-шоу «Открытый регион» заявил первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов.

«Пока это не инициатива. Действительно, такие идеи есть, эти идеи прорабатываются и обсуждаются. Вот так, с набега, никто этим вопросом заниматься не будет. Вопрос пространственного развития региона — это один из стратегических вопросов. Здесь два момента: первый — это управленческая логика. Насколько территория становится подконтрольной, если убираются какие-то элементы управления. Второй — это экономический. Что территория приобретает или теряет. Сургут и Сургутский район — это два равноценных внутренних субъекта Югры. Это не Березово и Березовский район, надо понимать. Любые решения будут приниматься очень взвешенно, в определенной доле обсуждения с сообществами в этих муниципалитетах», — комментирует Шипилов.

Первый замгубернатора отметил, что речь идет о долгосрочных планах развития Сургута — «даже не на пять лет, а на гораздо дольше». На сегодняшний день количество ветхого, аварийного жилья в поселках Белый Яр, Барсово, Солнечный составляет 70% от жилого фонда. Возможно, считает Шипилов, объединение экономического центра ХМАО и одноименного района за счет перераспределения финансирования позволит ускорить решение проблемы.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», между руководством Сургута и Сургутского района было подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и сформирована специальная рабочая группа по созданию агломерации. Она изучает опыт других территорий, на которых уже есть подобные образования. Кроме того, чиновники прорабатывают все вопросы, которые возникают при объединении муниципалитетов.

Если поглощение произойдет, то это будет третье подобное объединение в Уральском федеральном округе. Сейчас работы по формированию агломераций на разных стадиях ведутся в Челябинской и Свердловской областях. В обоих случаях речь идет об укрупнении административных центров регионов за счет городов-спутников. Кроме того, обсуждается идея возможного объединения векторов развития Екатеринбурга и Челябинска, в том числе за счет создания высокоскоростной железнодорожной магистрали.