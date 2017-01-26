15:50 26 января 2017 1

На "Уфалейникеле" настали тяжелые времена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Уфалейникель» отправит в простой каждого третьего сотрудника. Об этом министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову на выездном совещании на предприятии сообщило руководство завода, сообщили «URA.RU» в пресс-службе минэка.

По словам гендиректора «Уфалейникеля» Тимофея Сасыкова, увольнений не будет: 730 из 2196 рабочих отправят в бессрочный простой с сохранением двух третей от зарплаты. На предприятии остановлена работа двух печей из пяти. Ситуация крайне тяжелая.

Сергей Смольников заявил, что региональные власти «очень беспокоит» количество отправленных в простой сотрудников. Поэтому ситуацию будут держать на контроле. Минэкономразвития области совместно с руководством «Уфалейникеля» будет заниматься стабилизацией ситуации на предприятии. Начальнику управления промышленной политики Михаилу Кнаубу поручено быть в постоянном взаимодействии с руководством и работниками «Уфалейникеля».

Министерство совместно с руководством предприятия до конца недели представит губернатору Борису Дубровскому планы по выводу предприятия из кризиса. «Завод имеет огромную значимость для экономики и социальной жизни Верхнего Уфалея, поэтому губернатор лично следит за ситуацией. В ближайшее время глава региона планирует встретиться с акционерами. Да и у нас это не последняя встреча с руководством „Уфалейникеля“», — подвел итог поездки Смольников.

«Уфалейникель» — второй по объемам производитель никеля в России, его доля на внутреннем рынке — 15%, на мировом — 1%. Мощности завода позволяют выпускать до 15 тыс. тонн продукции в год. В холдинг также входят свердловские «Режникель» и Серовский рудник.

Верхний Уфалей относится к «красной» группе моногородов, максимально зависящих от своих предприятий.