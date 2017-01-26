18:25 26 января 2017 0

Женщину не госпитализировали на позднем сроке беременности с высоким давлением Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Супруг роженицы пожаловался, что его жене не оказали медицинскую помощь в Пермском краевом перинатальном центре. В медицинском учреждении утверждают, что женщине дали все необходимые консультации.

Жалоба поступила на портал «Доступная медицина». Мужчина сообщил, что его жена на 38-й неделе беременности обратилась в пермский перинатальный центр. У нее было высокое давление и третья группа риска по беременности. По его словам, гинеколог отказал женщине в медпомощи и госпитализации из-за того, что в этот центр принимают только женщин из Пермского края, а не из столицы Прикамья. «Вы же живете в Перми, поэтому вам не положено госпитализации в пермском перинатальном центре, а также рожать в нем», — цитирует супруг врача. При этом он отметил, что его жена прописана в Гайнах.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту «URA.RU» пояснили, что показаний к госпитализации обратившейся роженицы не было. «Женщина получила подробную консультацию кардиолога, так что медицинская помощь была ей оказана в необходимом объеме», — добавили в ведомстве.