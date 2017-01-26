19:43 26 января 2017 0

Губернатору Борису Дубровскому презентовали новый инвестпроект горнолыжного комплекса "Евразия" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в четверг, 26 января, посетил Златоуст и Кусинский районе, где побывал на ряде предприятий и провел закрытые совещания. Основная часть визита была посвящена Кусе, передает корреспондент «URA.RU».

В Златоусте губернатор осмотрел производственную площадку предприятия «Смарт», где выстроен новый завод по производству семечек. Пока завод работает в тестовом режиме, но уже имеющиеся производства позволяют «Смарту» сохранять лидирующие позиции на российском рынке по выпуску и продаже жареных семечек. Продукция поставляется и за рубеж — в Казахстан, Киргизию и Германию. Новую линию планируется запустить к лету. «При таком расширении производства вы сможете воспользоваться региональными формами господдержки», — заявил Дубровский.

1/4 В Златоусте Борис Дубровский пообещал поддержку ООО «Смарт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста прошло закрытое совещание с руководителями крупнейших предприятий — ЗЭМЗ и «Златмаш». Мероприятие оказалось столь секретным, что состоялось без представителей администрации города, в том числе и без мэра Вячеслава Жилина. Но, как рассказал «URA.RU» градоначальник, губернатор успел обсудить с ним вопросы, связанные с развитием города. «Борис Александрович обозначил поручения в рамках защищенного нами проекта в Сколково», — пояснил Вячеслав Жилин.

В Кусе Борис Дубровский побывал на ООО «Бытобувьсервис», предприятии, где выпускают специальную обувь для работников промышленных предприятий и силовых структур. По словам директора фабрики Владимира Бояршинова, предприятие ежедневно производит до 300 пар, а в 2016 году объемы производства выросли на 40%. В планах модернизация, на которую собираются затратить 11 млн рублей.

На предприятиях «Прибор» и «Часкомплект», где также побывал Дубровский, выпускают измерительные приборы, как для «гражданки», так и для нужд обороны. Губернатор осмотрел и производство продуктов питания глубокой заморозки. Здесь Дубровскому предложили попробовать пельмени, и глава региона оценил качество.

1/5 Кусинская фабрика по производству обуви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Те предприятия, что мы осмотрели в Кусе, обустроены на базе старых производств. Это и есть настоящий малый бизнес, — заявил Дубровский прессе. — В коллективах трудится от 50 до 200 работников, средняя реализация продукции по прошлому году составила от 30 до 90 млн рублей. Именно те производства, которые нам нужно поддерживать, и правительство области будет делать для этого все необходимое».

Борису Дубровскому презентовали горнолыжный комплекс «Евразия», расположенный в окрестностях Кусы. Главе региона рассказали о новом инвестпроекте, что позволит сделать комплекс, загруженный, в основном, зимой, круглогодичным и многофункциональным. Для этого планируется развивать новые виды сервиса, связанные с отдыхом. Борис Дубровский посоветовал расширять и «зимние» виды. К примеру, обустроить каток и хаски-центр.

1/3 На горнолыжном комплексе «Евразия! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Природные условия могут успешно коммерциализироваться. Необходим всесторонний подход, чтобы увеличить доступность и посещаемость курорта», — заявил губернатор, одобрив планы инвесторов.

В конце дня в администрации Кусинского района губернатор провел совещание по вопросам развития муниципалитета. В нем приняли участие вице-губернатор Евгений Голицын, министр экологии Ирина Гладкова, первый замминистра экономического развития Ирина Акбашева, министр культуры региона Алексей Бетехтин и глава Кусинского района Виктор Пинягин.