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27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
16:08  27 января 2017 4

Водитель автобуса, в котором у пермячки случился инсульт, обращался в скорую

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
Водитель автобуса, в котором женщине стало плохо, вызвал скорую, но не стал ее ждатьФото: depositphotos.com

В Перми водитель автобуса №77, в котором у женщины случился инсульт, дважды вызывал скорую помощь, но так ее и не дождался. При этом скорая приезжала на вызовы, но автобуса не обнаружила.

Пермская полиция возбудила уголовное дело по факту смерти пассажирки автобуса от инсульта. Дело возбуждено по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности), рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД. Напомним, к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной обратился житель Перми, который рассказал, что его супруга скончалась в результате бездействия сотрудников перевозчика ООО «Дизель».

Он рассказал, что его жене стало плохо в автобусе №77, но ее посчитали пьяной, поэтому никто не оказал ей помощь. Позже скорую все же вызвали. Оказалось, что у женщины был инсульт. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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В ООО «Дизель» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что проводят внутреннюю проверку и вскоре будут готовы рассказать СМИ официальную позицию перевозчика. Между тем в краевой прокуратуре сообщают, что кондуктор и водитель действительно не обратили внимания на пассажирку в бессознательном состоянии. Они заметили ее, лишь когда приехали на конечную остановку, но женщина не вышла. Автобус поехал на новый круг. Спустя некоторое время кондуктор поняла, что с пассажиркой что-то случилось, и попросила водителя вызвать скорую.

В надзорном ведомстве заявили, что скорая дважды не приехала на место. Источник в скорой помощи рассказал «URA.RU», что бригада дважды выезжала по вызову, но оба раза не могла найти автобус — скорее всего, он продолжал движение по маршруту.

Анна Белкина
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