17:10 27 января 2017 3

Проектировщики предложили застроить площадь Революции и создать "уголок Амстердама" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голландская компания DE ARCHITEKTEN CIE победила на открытом конкурсе концепций сохранения и развития центра Челябинска, передает корреспондент «URA.RU». Победитель получил приз в размере 1,5 млн рублей, занявшее второе место московское ООО «АМ „Атриум“» — 1,25 млн, челябинское ООО SW («Стальное вымя») — 1 млн рублей. Оставшиеся два призера получили по полмиллиона — не считая поощрительных грамот.

Впрочем, в той или иной степени все представленные на конкурс концепции будут использованы в будущем, пообещал глава города Евгений Тефтелев.

Как признался президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, победители буквально «до последней ночи» заседания жюри шли «впритирку» в борьбе за первое место. Однако в итоге победил самый радикальный — и самый зрелищный — голландский проект. «Если в течение пяти лет его реализуют, то Челябинск станет абсолютно новым городом. Самым красивым в России и мире», — пафосно заявил Шумаков. Может, проект и «делали две недели» (так шушукались в кулуарах), но среди развешанных по стенам распечаток он действительно выделялся. Как обилием картинок, так и радикализмом.

К примеру, на взгляд нидерландских проектировщиков, площадь Революции сегодня «слишком велика». И это «обесчеловеченное пространство» в центре совсем не испортит красивое «общественное здание». О майских демонстрациях, а также традиции парадов на 9 мая голландцы, судя по всему, не знали. Второй «фишкой», привлекшей внимание непрофессионалов, стали каналы. На которых зимой, натурально, можно будет кататься на коньках. Этот центр «общественного притяжения» планируется создать очень просто — с помощью искусственного острова на реке Миасс. На нем появятся различные здания, а русло разделится на два канала.

1/7 Евгений Тефтелев внимательно выслушал всех призеров и победителей конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Миасс, русло которого достигает в ширину 250 метров — это очень много, — сегодня „разбивает“ город на две части. В свое время Амстердам тоже стоял „спиной к реке“, но сейчас промышленные здания вывели из города», — пояснил представитель фирмы-победителя Перо Пульиз. Кстати, оккупировавшая прибрежные территории в центре условная «промзона», согласно этой концепции, тоже должна исчезнуть. И престижные районы вплотную приблизятся к реке — как в Европе.

Искусственный остров, к слову, появляется на Миассе и у челябинских проектировщиков, а вот москвичи оказались более консервативны и предложили сузить русло и облагородить берега.

Правда, все заверения в жизнеспособности и реальности предложенных концепций оказались несколько «смазаны» под конец церемонии награждения. Когда проводивший ее Николай Шумаков громогласно поздравил челябинцев с «праздником» — 25-летием начала строительства метрополитена. Этот масштабный проект тоже стал в известном смысле знаковым — чудовищно затратный долгострой, который неизвестно когда и чем закончится, превратился в городской мем.

В общей сложности на конкурсе попытали счастья около трех десятков компаний из различных российских регионов. Главной задачей, поставленной перед его участниками, стало сохранение исторического центра и повышение его привлекательности в глазах потенциальных туристов. Речь идет о территории, ограниченной улицами Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных и Российской.