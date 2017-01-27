17:19 27 января 2017 4

Только с Сафьяновского медного карьера уволят 160 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовые сокращения работников ожидаются в Реже, их проведут сразу два металлургических предприятия — «Режникель» и «Сафьяновская медь». Об этом «URA.RU» сообщили источники на предприятиях. В ЗАО «ПО «Режникель» информацию не подтвердили, заявив, что пока речь идет только о том, как будет осуществляться режим простоя.

900 сотрудников завода «Режникель» попадут под сокращение. Об этом сообщил источник «URA.RU» на предприятии. «Около 900 сотрудников „Режникеля“ с субботы, 28 января, переходят на режим простоя. Они фактически будут только ходить на работу, чтобы отметиться. Но нормальной работы не будет, а получать будут две трети средней зарплаты», — говорит источник «URA.RU» в компании. По словам собеседника агентства, уже все в коллективе знают, что простой закончится увольнениями порядка 900 человек. Якобы уже сейчас все сотрудники завода получили уведомления о сокращении штата, к весне все они будут уволены. Причем, по словам источника, уже согласован график высвобождения сотрудников — первыми будут уходить пенсионеры.

На самом «Режникеле» информацию об увольнениях категорически опровергли. «В данный момент никто никого не собирается увольнять. Даже в центр занятости не подавали никаких заявок», — пояснила «URA.RU» помощник исполнительного директора предприятия Татьяна Белоусова. По ее словам, все разговоры об увольнении — не более чем слухи. Но понимания, как сотрудники будут работать, когда предприятие все же остановится, тоже пока нет. «В настоящий момент нет подписанного приказа руководства о том, как мы будем работать в режиме простоя», — пояснила сотрудник завода.

«Режникель» никелевый завод в городе Реж (Свердловская область). Основное производство — плавка на трёх шахтных печах никелевой руды с получением никелевого штейна. Он принадлежит группе «Русникель». В нее же входит связанное с «Режникелем» в единую технологическую цепочку ЗАO «Уфалейникель» (Челябинская область).

Ранее « URA.RU» сообщало, что сотрудникам южноуральского предприятия собственники объявили о приостановке производства. Это связано с низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. Большую часть персонала «Уфалейникеля» с 1 февраля отправляют в простой с выплатой двух третей зарплаты. Далее в три этапа последуют сокращения.

В Реже будут сокращения и еще на одном предприятии цветной металлургии — Сафьяновской меди (входит в УГМК). По данным наших источников, там под сокращение попадают 160 человек. Представитель УГМК заверил, что эта информация не соответствует действительности «категорически».