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27 января 2017
20:03  27 января 2017 6

В Югре подали иск к губернатору Комаровой

Комарова. Сургут, комарова наталья
Наталье Комаровой, возможно, придется в суде объяснять свои действия на посту губернатораФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Член ЛДПР Виталий Чистов подал в суд административный иск, ответчиком по которому выступает губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом «URA.RU» рассказал сам Виталий Чистов.

Копия документов по иску есть в распоряжении «URA.RU». Виталий Чистов обратился в суд с заявлением по обжалованию действий (бездействия) Натальи Комаровой при осуществлении полномочий губернатора ХМАО. Глава региона также обвиняется в несоблюдении Конституции, невыполнении указов президента России, федеральных и окружных законов, устава Югры.

В заявлении, например, говорится, что губернатор Югры ничего не сделала для реализации в ХМАО 42 статьи Конституции, которая дает право на благоприятную окружающую среду. Приводя в качестве доказательств отчеты Росприроднадзора и статистические данные, Виталий Чистов утверждает, что в регионе серьезные проблемы с экологией, поскольку состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод квалифицируется как неблагополучное.

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В заявлении также говорится о бездействии губернатора в вопросе выполнения указа Владимира Путина «о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы». Здесь в качестве аргумента приводится статистика прокуратуры, выявившей нарушения в работе детских садов. Губернатора обвиняют практически во всех сферах — и в вопросах бюджетной эффективности, и в кадровой политике, и даже в законотворчестве — ряд инициатив правительства якобы нарушает установленные окружным законом нормы. Документы заявления, вместе со всеми приложениями, занимают несколько сотен страниц.

В правительстве Югры пока изучают материалы по иску, там пообещали предоставить комментарий позже. По мнению политолога Анатолия Гагарина, обращение в суд больше похоже на попытку югорского отделения ЛДПР вернуться в политическую повестку. «Прежде всего, это попытка заявить о себе. У ЛДПР Югры одна тема — борьба с Комаровой. Ничего нового здесь мы не увидим, кроме очередного иска, с заявленными требованиями, рассчитанными, прежде всего, на не очень компетентную публику. Это дает минимальный электоральный эффект. И по большому счету, такие пиар-кампании наносят вред, в первую очередь, самой партии. Негативная повестка не может сформировать у людей позитивное мнение об ЛДПР», — прокомментировал руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

ЛДПР Югры, напомним, не первый раз подает в суд на губернатора. Летом 2016 года во время предвыборной кампании «соколы Жириновского» пытались добиться отставки Натальи Комаровой. В заявленных требованиях было отказано. Сейчас же в иске ничего не говорится об уходе губернатора с поста, однако, если суд согласится с доводами Виталия Чистова, впоследствии это может стать поводом для объявления импичмента главе ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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