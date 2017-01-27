19:37 27 января 2017 5

Поправки в законодательство помогут сохранить семьи, уверены адвокаты Фото: pixabay.com

Один из самых обсуждаемых законопроектов Госдумы начала 2017 года — закон о декриминализации побоев для близких лиц. «URA.RU» разобралось, как новая инициатива депутатов изменит жизни россиян.

Что случилось?

Госдума отменила уголовное наказание за побои близких лиц, то есть родственников. Поправки внесены в 116 статью УК РФ. Во время третьего и окончательного чтения за документ проголосовали 380 депутатов. Еще трое высказались против. С большей долей вероятности, в ближайшее время поправки примет Совет Федерации, а затем и президент.

Что такое «побои»?

Нанесение ударов, не повлекших причинение легкого вреда здоровью. На практике под побоями обычно понимают умышленное нанесение синяков, ссадин, ушибов, небольших ран.

Зачем их декриминализовать?

По мнению авторов поправок, в нынешнем законодательстве есть определенная странность. За шлепок своего ребенка в воспитательных целях родителю грозит до двух лет тюрьмы. При этом если вашему сыну или дочке отвесит затрещину посторонний человек, ему грозит лишь административная ответственность. Депутаты решили это исправить, смягчив законодательство.

Значит, теперь можно безнаказанно бить жену (мужа) и детей?

Нет. За первичное нанесение побоев предусмотрена административная ответственность. За нанесение побоев в семье обидчик будет оштрафован на сумму от пяти до 30 тысяч рублей. Иные варианты наказания: арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. При повторном нанесении побоев в течение года наступает уголовная ответственность. Для нападавшего это означает арест на срок до трех месяцев, проблемы с устройством на работу, сложности с разделением детей при разводе и массу других проблем.

Кто еще помимо супруга (и) и детей относится к близким лицам?

Уголовный кодекс относит к близким также родителей, усыновителей, усыновленных и удочеренных детей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек. Также к этому списку стоит добавить опекунов, попечителей и лиц, ведущих общее хозяйство с лицом, совершившем деяние.

Станет ли от поправок россиянам лучше жить?

Мнение юристов разделилось. С одной стороны, отмечают эксперты, поправка защитит людей от излишне жестокого наказания за бытовые ссоры. По словам президента Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игоря Упорова, уголовный срок у родителей очень часто рушит карьеру детей. При наличии судимости у отца или матери молодым людям очень сложно поступить в престижные вузы. Невозможно устроиться на работу в определенные сферы, например, в правоохранительные органы. Кроме того, смена уголовной ответственности за побои близких лиц не отменяет оной за нанесение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью.

Высказывается также точка зрения, что декриминализация развяжет руки зачинщикам побоев, так как уголовная ответственность — мощный сдерживающий фактор.

Стоит, однако, отметить, что административное наказание — тоже веский повод держать себя в руках.