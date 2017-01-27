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27 января 2017
21:17  27 января 2017 0

В Москве скончался первый глава ЛНР

Болотов скончался в своей квартиреФото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов ушел из жизни. Политика нашли мертвым в его квартире.

О смерти Болотова сообщил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик, пишет «Федеральное агентство новостей». Причины смерти первого главы ЛНР пока неизвестны. По предварительным данным, Болотов скончался от сердечного приступа.

Болотова избрали главой Луганской народной республики 18 мая 2014 года. Из-за ранений 14 августа он объявил о временной отставке. В последнее время Болотов активно занимался вопросами организации поставок гуманитарной помощи ЛНР.

Татьяна Трушина
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