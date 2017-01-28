{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 января 2017
27 января 2017
00:56  28 января 2017 101

Охранники, внедорожники, деликатесы. Федеральный канал рассказал, как живет и зарабатывает Навальный

Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
У Навального оказались два внедорожникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В эфире телеканала «НТВ» вечером в пятницу, 27 января, вышел выпуск программы «ЧП. Расследования» под названием «Гражданин Навральный». Программа посвящена оппозиционеру Алексею Навальному и тому, где он берет средства на жизнь и общественно-политическую деятельность.

В частности, телевизионщики рассказывают, что у Навального есть два охранника и два внедорожника: один за 2,5 млн, другой — за 3,5 млн (автомобили, конечно). Также у оппозиционера оказался личный водитель. Съемочная группа поймала политика на выходе из ресторана, в меню которого в числе прочих деликатесов значатся, к примеру, томленые плавники акулы. На вопросы корреспондентов НТВ, где он берет деньги, Навальный не отвечает или отвечает так: посмотрите мою декларацию о доходах. Но она за 2012 год.

Новость по теме
Дебаты провалились. «Навальный многое делает для развала оппозиции»

Создатели программы подсчитали, сколько денег Навальный потратил на отдых и различные поездки: отель в Санкт-Петербурге обошелся в 86 тысяч рублей за четыре ночи, номер с видом на Онежское озеро — 28 тысяч рублей в сутки, а вот еще коттедж в Карелии — 46 тысяч рублей. Всего на отпуск ушло 600 тысяч.

В Тверской области номер, где жил Навальный, стоит 20 тыс. рублей в сутки, молочный коктейль — 500 рублей. В Краснодарском крае семья Навального отдыхала в номерах за 12 тыс. в день. Когда Навальный отдыхал в Мексике, то предпочитал ездить на арендованной машине и есть омаров с крабами. В 2016 году, как выяснилось, Навальный летом отправлял детей в языковую школу в США.

Спонсорами Навального и его фонда, отмечает НТВ, выступают такие личности, как банкир Александр Лебедев, предприниматель Борис Зимин, также средства через журналистку Ольгу Романову перечислял Альфред Кох. Еще один источник дохода Навального — акции крупных российских корпораций.

Квартиру в Марьино, говорят авторы исследования, Навальный сменил на роскошную четырехкомнатную, которую снимает за огромные деньги — это подтверждает охранник в подъезде.

Навальный накануне попал под пристальное внимание СМИ благодаря дебатам с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом мероприятии не лучшим образом высказались и его модератор Ксения Собчак, и рядовые интернет-пользователи. Эксперты, опрошенные «URA.RU», высказали мнение, что дебаты Алексея Навального и Артемия Лебедева провалились потому, что оба участника не обладают достаточной харизмой и не готовы вести содержательную политическую дискуссию.

Навальный ранее выразил свое желание участвовать в президентских выборах в 2018 году. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя намерение оппозиционера, отметил, что любой гражданин России может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, если он соответствует прописанным в Конституции требованиям, писала «Газета.ру».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров