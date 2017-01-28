00:56 28 января 2017 101

У Навального оказались два внедорожника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В эфире телеканала «НТВ» вечером в пятницу, 27 января, вышел выпуск программы «ЧП. Расследования» под названием «Гражданин Навральный». Программа посвящена оппозиционеру Алексею Навальному и тому, где он берет средства на жизнь и общественно-политическую деятельность.

В частности, телевизионщики рассказывают, что у Навального есть два охранника и два внедорожника: один за 2,5 млн, другой — за 3,5 млн (автомобили, конечно). Также у оппозиционера оказался личный водитель. Съемочная группа поймала политика на выходе из ресторана, в меню которого в числе прочих деликатесов значатся, к примеру, томленые плавники акулы. На вопросы корреспондентов НТВ, где он берет деньги, Навальный не отвечает или отвечает так: посмотрите мою декларацию о доходах. Но она за 2012 год.

Создатели программы подсчитали, сколько денег Навальный потратил на отдых и различные поездки: отель в Санкт-Петербурге обошелся в 86 тысяч рублей за четыре ночи, номер с видом на Онежское озеро — 28 тысяч рублей в сутки, а вот еще коттедж в Карелии — 46 тысяч рублей. Всего на отпуск ушло 600 тысяч.

В Тверской области номер, где жил Навальный, стоит 20 тыс. рублей в сутки, молочный коктейль — 500 рублей. В Краснодарском крае семья Навального отдыхала в номерах за 12 тыс. в день. Когда Навальный отдыхал в Мексике, то предпочитал ездить на арендованной машине и есть омаров с крабами. В 2016 году, как выяснилось, Навальный летом отправлял детей в языковую школу в США.

Спонсорами Навального и его фонда, отмечает НТВ, выступают такие личности, как банкир Александр Лебедев, предприниматель Борис Зимин, также средства через журналистку Ольгу Романову перечислял Альфред Кох. Еще один источник дохода Навального — акции крупных российских корпораций.

Квартиру в Марьино, говорят авторы исследования, Навальный сменил на роскошную четырехкомнатную, которую снимает за огромные деньги — это подтверждает охранник в подъезде.

Навальный накануне попал под пристальное внимание СМИ благодаря дебатам с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом мероприятии не лучшим образом высказались и его модератор Ксения Собчак, и рядовые интернет-пользователи. Эксперты, опрошенные «URA.RU», высказали мнение, что дебаты Алексея Навального и Артемия Лебедева провалились потому, что оба участника не обладают достаточной харизмой и не готовы вести содержательную политическую дискуссию.

Навальный ранее выразил свое желание участвовать в президентских выборах в 2018 году. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя намерение оппозиционера, отметил, что любой гражданин России может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, если он соответствует прописанным в Конституции требованиям, писала «Газета.ру».