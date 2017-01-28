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28 января 2017
27 января 2017
13:17  28 января 2017 1

В проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» зайдут профильные инвесторы

Клипарт, разное. Екатеринбург, челябинск, указатель, екатеринбург
Государство продает свою долю в проекте ВСМФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (группа ВЭБ), подготовивший проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург, объявил о готовности выйти из складочного капитала специальной проектной компании хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль». Информационное сообщение появилось на сайте ОАО «ФЦПФ». Это означает, что в проект теперь войдут частные инвесторы, заявил «URA.RU» вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

«В будущем в рамках стратегии ВЭБ 2.0 мы сможем рассмотреть вопрос о привлечении финансирования на новой фазе проекта», — цитирует и. о. генерального директора ОАО «ФЦПФ» Вячеслав Синюгин минэкономразвития Южного Урала.

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«Мы очень признательны Федеральному центру проектного финансирования за то, что они поверили в проект, вложили деньги на самом старте, помогли поставить проект на рельсы, а также передали необходимые компетенции по его структурированию, — сообщил „URA.RU“ вице-губернатор Руслан Гаттаров. — Реализация проекта продолжается в плановом режиме».

В минэкономразвития Южного Урала «URA.RU» рассказали, что уже есть несколько потенциальных инвесторов, проявивших интерес к покупке доли ФЦПФ. Эти инвесторы имеют на своем счету целый ряд успешно реализованных инфраструктурных проектов, в том числе с участием ОАО «РЖД». Они могут заявить о покупке доли в момент, когда ФЦПФ официально выставит ее на продажу.

В июле 2016 года на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге было заявлено, что строительство высокоскоростной магистрали между двумя крупнейшими городам Урала будет идти без участия бюджетного финансирования, с помощью механизма частно-государственного партнерства. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, комментируя заключенное со Свердловской областью соглашение по ВСМ. Запуск магистрали намечен на 2023 год.

Альбина Золотухина
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