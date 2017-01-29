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20:00  29 января 2017 0

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге пройдет без снега

Общественный транспорт Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, набережная, зима, река исеть, переход по льду
Снег выпадет теперь уже только в февралеФото: Анна Майорова © URA.RU

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге пройдет без снега. Такой прогноз озвучили синоптики.

В начале недели, 30 и 31 января, температура будет достигать минус 6-8 градусов, а 1 февраля похолодает до минус 11. Погода в столице Урала будет переменно облачной с ветром 4-10 метров в секунду. Лишь к концу недели екатеринбуржцев может порадовать небольшой снег.

Ранее Уральский гидрометцентр предупредил горожан о приближающемся атмосферном загрязнении. Над Екатеринбургом в ближайшие дни повиснет так называемое «черное небо».

Евгений Лазарев
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