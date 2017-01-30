09:33 30 января 2017 5

Руководителя «Шалтая-Болтая» сгубили тяга к чужим тайнам и жадность к деньгам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Основатель сайта с компроматом на высокопоставленных чиновников и руководителей госструктур «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев создал целую международную сеть по добыче информации на интересующих его публичных персон.

Владимир Аникеев, родившийся в Дагестане, а затем перебравшийся в Санкт-Петербург, начинал карьеру простого журналиста, однако писать статьи совершенно не умел, зато отлично добывал информацию, рассказали источники «Росбалта». Он легко заводил друзей или романы, не гнушался подкупами, чтобы достать нужные ему сведения. в 2001 году он стал работать на питерских пиарщиков, доставая для них компромат на бизнесменов и чиновников, который потом продавался за деньги. Он по личным каналам находил личные почтовые ящики «объектов» и передавал их разным питерским хакерам. Кто из них первым «ломал» почту, тот получал хорошее вознаграждение. Затем стал бывать на тусовках «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского, обзаводясь новыми связями.

На Владимира Аникеева работали люди на Украине, в Таиланде, Эстонии и ряде других стран Фото: vk.com/Vladimir Anikeev

К Аникееву стали обращаться клиенты из Москвы, желавшие получить доступ к почте своих врагов, кроме того, он продолжал взламывать ящики тех людей, которые могли заплатить за нераспространение порочащий информации. Позже он приобрел оборудование, с помощью которого можно было создавать лже-WI-FI сети и фальш-соты операторов мобильной связи. Когда «объект» атаки вымогателей пользовался телефоном или планшетом в радиусе его действия, он получал доступ к контенту, который хранился на гаджетах. Аникеев часами пропадал в ресторанах, где любили бывать чиновники.

Вскоре ему пришло решение запустить проект «Шалтай-Болтай», участники которого взяли себе псевдонимы из произведения «Алиса в стране чудес». Сам Аникеев именовал себя Льюисом — в честь создателя сказки Льюиса Кэрролла. «Володе уже понесли переписку чиновников и бизнесменов разные люди, которые хотели, чтобы она попала в Сеть, но выглядело все так, будто это работа хакеров», — рассказал источник агентства. Чужая переписка превратилась в большой и доходный бизнес для Аникеева.

Вскоре на Льюиса вышел замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, которому поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Михайлов встречался с представителями группировки. А потом ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц.

В Сети была выложена переписка заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, вскрыт Twitter премьера Дмитрия Медведева. Тогда хакеры заявляли, что в их распоряжении оказались личные данные премьера, писало «Федеральное агентство новостей», но напрямую свою причастность ко взлому Twitter Медведева не подтверждали. Были обнародованы переписки ряда крупных чиновников и бизнесменов.

Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова и он организует ее размещение на украинских сайтах. «Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», — рассказал источник агентства. Его выманили из Украины под предлогом передачи денег и арестовали в Москве, впрочем, это не помогло предотвратить публикацию «переписки Суркова».

СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Льюис буквально на втором допросе начал сотрудничать со следствием и давать информацию буквально обо всем, что ему известно. После этого прошли аресты Михайлова и его подчиненного Дмитрия Докучаева.