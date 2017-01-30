10:24 30 января 2017 14

Андрею Шаламову придется доказать необходимость существования фонда "Жилище" Фото: ОФРЖС "Жилище"

В Югре могут ликвидировать правительственный фонд «Жилище». Вопрос обсуждался на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХМАО, передает корреспондент «URA.RU».

На комитете выступил с докладом глава Счетной палаты ХМАО Владислав Маркунас. В рамках отчета о работе ведомства за 4 квартал 2016 года он рассказал о нарушениях, найденных в работе фонда «Жилище». Как ранее писало «URA.RU», фонд не может продать квартиры в уже построенных многоэтажках, планируя возвести еще порядка 3 тысяч жилых помещений в крупнейших городах ХМАО. Аудиторы засомневались в целесообразности реализации подобных планов. В списке нарушений также неправомерное выделение фонду денег из окружного бюджета и нецелевое использование средств субсидии.

Депутаты Думы ХМАО приняли решение вынести на следующее заседание Думы вопрос о состоятельности фонда «Жилище». Главе правительственной структуры Андрею Шаламову поручено подготовить доклад, который бы доказал необходимость существования фонда, который возводит в Югре жилье за бюджетные деньги. «Жилище», напомним, в 2016 году стало фигурантом скандала с обманутыми дольщиками — в Нижневартовске был не достроен жилой дом. Руководство фонда заявляло, что причиной стали проблемы у подрядчика.

В понедельник, 30 января, в Думе ХМАО пройдет шестое заседание регионального парламента. В повестке — отчет Натальи Комаровой о работе правительства по итогам 2016 года.