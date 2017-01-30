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11:26  30 января 2017 1

На Ямале четвертый день ищут пропавшего в тундре ребенка

Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, ямал, стойбище, север, надым, янао, нарты, кмнс
Малыша, который пропал из чума в Ямальском районе, до сих пор не нашлиФото: Максим Егоров © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи малыша в ямальской тундре. Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, квалификация — «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». ЧП произошло в Ямальском районе на юго-западе села Сеяха 27 января в два часа дня. К спасателям информация поступила только в 11 вечера того же дня.

Следователи планируют отправиться на место ЧП. «В ходе следствия будет дана оценка действиям родственников мальчика, а также служб, отреагировавших на сообщение о пропаже ребенка», — рассказали в СУ СК Ямала.

Как уже сообщало «URA.RU», мать четырехлетнего мальчика вышла на полчаса из чума за водой. Когда она вернулась, малыша уже не было дома. Следователи раскрывают больше подробностей.

«Из объяснений родителей следует, что мать на улице занималась домашними делами, а мальчик в это время играл рядом с ней. Когда женщина ненадолго отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, и поднялась снежная пелена. Вернувшись к жилищу, она обнаружила, что сын исчез. Изначально поиски вели родственники. Ребенка не обнаружили и только тогда обратились к спасателям (в 22:40). На момент исчезновения ребенка температура составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду», — рассказали в СУ СК Ямала.

29 января специалисты «Ямалспас» искали ребенка с помощью облета на вертолете. В понедельник, 30 января, в тундру отправилась группа «Ямалспас» на наземном транспорте. Работу осложняют метеоусловия — из-за них прибытие на место затруднено. Малыша по-прежнему ищут местные жители.

Юлия Фролова
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