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Главные новости Пермского края
12:53  30 января 2017 0

Арестованный пермский экс-министр пробудет в СИЗО до весны

Балуев в суде Пермь, балуев евгений
Пока Евгений Балуев пребывает в СИЗО, губернатор упразднил его министерствоФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Срок ареста бывшего министра связи Евгения Балуева продлили на два месяца. Как стало известно «URA.RU», адвокаты обвиняемого уже пытаются оспорить решение суда.

Председатель Ленинского районного суда Перми Юрий Самылов рассказал, что по ходатайству регионального управления ФСБ было принято решение на два месяца (до 1 апреля) продлить срок ареста экс-министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева. Заседание прошло в пятницу, 27 января. Постановление в законную силу еще не вступило. Решение уже обжаловано стороной защиты, поэтому документы в отношении Балуева будут направлены в Пермский краевой суд.

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Евгений Балуев является одним из обвиняемых по уголовному делу о хищении 31 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство сети многофункциональных центров. Также в отношении экс-чиновника возбудили дело по факту хранения боеприпасов. Балуев был задержан в пермском аэропорту 4 июня прошлого года, с 6 июня бывший министр находится под арестом в СИЗО.

В новом правительстве Пермского края (его состав был объявлен 20 января) не оказалось министерства информразвития и связи — ведомство упразднили, а его функции закрепили за министерством транспорта.

На сегодняшний день пермские силовики также расследуют уголовные дела в отношении экс-министра спорта Павла Ляха, бывшего министра транспорта Алмаза Закиева и ряда других чиновников, работавших в правительстве Прикамья до его переформирования.

Стефан Савелли
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