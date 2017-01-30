16:14 30 января 2017 3

Жители Пионерского не согласны въезжать в дом с недоделками Фото: ОНФ ХМАО

В поселке Пионерском в ХМАО власти приняли у строителей неготовые дома. Людям выдали ордера, но горожане отказываются въезжать в это жилье.

Продолжает развиваться скандал вокруг домов в поселке Пионерском в Советском районе, куда должны въехать люди по программе переселения из аварийного жилья. ОНФ обратился с заявлением в прокуратуру.

Комиссия окружного ОНФ побывала в поселке Пионерском, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Речь идет о двух домах, которые находятся до сих пор на стадии строительства, хотя в соответствии с установленными сроками готовность была назначена сначала на четвертый квартал 2015 года, а затем — на четвертый квартал 2016 года.

«Дома до сих пор недостроены, строители продолжают вести работу, газ и вода к строениям не подключены. И тут мы с удивлением узнаем, что в декабре прошлого года глава поселка Венера Зубчик приняла эти дома», — рассказал «URA.RU» член штаба ОНФ в ХМАО Александр Хильман.

Редакции «URA.RU» удалось связаться с одним из новоселов. Николай Приветкин живет в аварийном доме на улице Коммунистической, 15 и давно ждет новую квартиру.

«На днях меня пригласила глава администрации Венера Зубчик и отдала документы на жилье. Заезжайте, говорит, живите. А как там жить, если строители еще работают? — рассказал Николай Приветкин. — А вот счет за коммуналку я, видимо, уже получу, как будто там живу. Не думаю, что отопление строители будут за меня оплачивать».

Сама же глава администрации заявила «URA.RU», что нарушений здесь нет и в новых квартирах можно жить.

«Первая пусковая очередь — это основной дом. Внутри все готово. Не выполнено благоустройство, но в соответствии с разрешением на строительство этот дом предполагает работы в два этапа. Основной дом построен, благоустройство будет завершено в благоприятный период. Жить в доме можно», — объяснила Венера Зубчик.

1/9 Улица Лесозаготовителей, 12а Фото: ОНФ ХМАО

«URA.RU» ранее рассказывало, что власти ХМАО еще в октябре прошлого года в Новосибирске на Всероссийском совещании по вопросам ЖКХ отчитались о том, что досрочно выполнили план на 2016 год по переселению из ветхого жилья. Это было показано по всем центральным каналам. И хотя дома недостроены, их неожиданно приняли у строителей, чтобы избежать претензий в обмане.

«Выявлен факт незаконного ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в п. Пионерский, по ул. Лесозаготовителей д. 12а, пер. Сосновому, д. 1 без 100% строительной готовности», — сказано в заявлении ОНФ прокурору ХМАО-Югры Евгению Ботвинкину. Далее «фронтовики» обращают внимание на то, что должностные лица администрации поселения намеренно, вопреки действующему законодательству, интересам граждан и государства, с целью освобождения коммерческих организаций от штрафных санкций, а также, допустимо предположить, с целью расходования бюджетных средств в нарушение действующего законодательства, допустили частичную передачу бюджетных средств в пользу третьего лица по заведомо не завершённым обязательствам муниципальных контрактов. «В рамках работы по борьбе с коррупционными преступлениями просим Вас провести проверку на предмет совершения должностными лицами администрации г. п. Пионерский Советского района ХМАО-Югры уголовных преступлений», — завершают обращение к прокурору представители ОНФ.