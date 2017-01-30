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30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
17:49  30 января 2017 2

Определены потенциальные мэры челябинской «горячей точки»

Копейск Челябинск, копейск знак
Копейск будет жить без мэра до конца мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
В Копейске выбирают мэра
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Одиннадцать человек претендуют на должность мэра Копейска. На этом прием документов конкурсной комиссией закончен, сообщили «URA.RU» в администрации челябинского города-спутника.

Среди желающих возглавить муниципалитет — начальник мобилизационного отдела управления делами правительства области Владимир Бунеев, безработный Сергей Чернооков, директор ЗАО УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, пенсионеры Ирина Рыжкова и Эдуард Кинстлер, управляющий проектом «Дачное некоммерческое товарищество „Новое время“» Дмитрий Сумин. А также глава правления Челябинского фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, работник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Калиев, сотрудница Федрального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Демин и зампрокурора области в отставке Владимир Можин. Последний считается главным претендентом и обладателем поддержки областных властей.

Депутат челябинского Заксобрания Владимир Горнов, чье возможное участие в выборах серьезно обострило интригу на прошлой неделе, подавать документы не стал.

Экс-сотрудник МЧС Валерий Устинов, неожиданно для всех выигравший выборы в декабре 2016 года, проработал в этой должности буквально пару недель. После ряда неоднозначных решений он слег в больницу и отправил губернатору прошение об отставке.

Алексей Шумов
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