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31 января 2017
30 января 2017
08:12  31 января 2017 0

Новая строка в счете. В России ввели налог на снег и дождь

Первый снег. Нижневартовск., зима, погода, первый снег
Налог на снег - вынужденная мераФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбор денег за выпадение осадков в виде дождя и снега ввели в Еврейском автономном округе. Новую строку в счета по водоотведению включил МУП «Водоканал».

Строка «выпадение осадков от дождей и таяния снега» стала неожиданностью для городских учреждений. В свою очередь директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил EAOMedia, что сбор платы за снег и дождь — вынужденная мера. Это один из способов вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства.

Сейчас предприятию приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды, МУП несет колоссальные потери.

Татьяна Трушина
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