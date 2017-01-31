14:32 31 января 2017 2

Михаил Ерихов со своими адвокатами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском городском суде продолжается слушание в отношении экс-ректора КГУ Михаила Ерихова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Сумму ущерба потерпевшая сторона увеличила с 2,3 до 2,6 млн рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Увеличение суммы ущерба произошло из-за того, что ранее не была учтена сумма налогов на зарплаты сотрудников, трудоустройство которых представители прокуратуры считают незаконным.

В ходе слушаний зачитали стенограмму прослушанных телефонных разговоров Ерихова, из которых ясно, что претензии от силовиков стали для него полной неожиданностью. Он советуется со своим адвокатом Чижовой, которая рекомендует говорить, что все это спланированная атака недоброжелателей, начавшаяся после того, как экс-ректор инициировал инвентаризационную проверку. В числе вероятных организаторов «травли» Ерихов называет проректоров Бориса Шалютина, Олега Филистеева и Александра Галиниченко.

Михаил Ерихов неоднократно связывается по телефону с советником министерства образования и науки Станиславом Пашкевичем, который обещает всестороннюю поддержку руководителю вуза. Абонент по имени Владимир Иванович, который, вероятно, связан с силовыми органами, называет Бориса Шалютина проходимцем. «Он и предыдущего ректора мордовал: то подставлял, то воровал, то подбрасывал», — отметил собеседник ректора и порекомендовал поскорее от него избавиться. Напомним, Борис Шалютин уволен из КГУ 31 декабря 2016 года и пытается восстановиться через суд.

Всего распечатка телефонных разговоров составила 18 страниц, пока в суде исследовано два из 20 томов материалов дела. После обеда слушания продолжились.

Михаил Ерихов, напомним, обвиняется в растрате средств, себя он виновным не признает.