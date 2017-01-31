16:45 31 января 2017 11

Горожан сильно "разогрели" транспортными переменами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге во вторник, 31 января, состоялся очередной митинг против повышения с 1 февраля стоимости проезда в городском общественном транспорте и введения новой транспортной схемы. Масштабную акцию организовали уральские справедливоросы, собрав на площади Обороны более 700 человек.

Состав участников был достаточно разношерстным — основную массу составили пенсионеры, также сюда пришли молодые мамы и студенты. Собравшихся угощали горячим чаем и развлекали песнями Сергея Шнурова в актуальной тематической перепевке.

В своем выступлении депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин заявил, что, по сути, горожан хотят обмануть: сначала проезд подорожает до 28 рублей, а с введением повременного тарифа — до 50. При этом качество перевозок не улучшится.

Вслед за Иониным на сцене выступили его однопартийцы Андрей Жуковский и Илья Лобов.

В принципе ничего нового на митинге сказано не было — все аргументы против новой схемы за последние несколько недель многократно приводили СМИ и пользователи соцсетей.

На сцене появилась «типичная городская мама» Анна Полякова, затем пенсионерка. Первую не устраивают пересадки: с колясками и детьми этот процесс не всем дастся легко, а вторая обратила внимание на то, что «в последнее время молодежь почти не уступает места в транспорте». Как этот аргумент связан с предстоящими изменениями, наверное, понятно только участникам «народного схода».

После выступления один из пенсионеров «атаковал» Дмитрия Ионина, заявив, что тот пытается разжечь революцию, на что депутат ответил, что просто отстаивает право на комфортный проезд.

Участники основательно подготовились к мероприятию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смысл перепевки шнуровского хита «В Питере пить» сводился к тому, что в городе на транспорте после реформы никуда нельзя будет уехать, поэтому остается только «в Ёбурге пить».

Во время митинга шел активный сбор подписей против транспортных нововведений, адресованных президенту Путину и губернатору Куйвашеву. Под документом подписались около сотни человек. Всего же за две недели общественникам удалось собрать 45 тысяч автографов уральцев.

Тут же стояли активисты с «кричащими» плакатами — «Сбросить иго «Е-карты», «Нет транспортной блокаде». Помитинговав около часа, собравшиеся постепенно разошлись.

Отметим, что 30 января пенсионеры проехались под окнами чиновников, протестуя против отмены льгот на проезд.

Жители Екатеринбурга ясно дают понять, что не готовы к столь революционным переменам на улицах города, но эволюционные изменения им никто не предлагает в качестве альтернативы. Первые непопулярные нововведения произойдут уже завтра. Как встретит их город — читайте в материалах «URA.RU».