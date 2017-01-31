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31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Тюменской области
17:54  31 января 2017 3

Новости «URA.RU» работают! Следственный комитет начал проверку по поводу ветхого жилья в Ишимском районе

Дом №28 по улице Центральной в поселке БоровоеФото: Константин Шевченко

Следственный комитет начал проверку информации о неисполнении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Ишимском районе. Материал о не расселенных вовремя трех домах, в одном из которых живут малолетние дети, «URA.RU» опубликовало в понедельник, 30 января.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщила: поводом для начатой процессуальной проверки стала размещенная в СМИ информация «о том, что в связи с неисполнением программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в доме № 28 по улице Центральной села Боровое Ишимского района Тюменской области проживают две семьи, в том числе двое малолетних детей». В СУ СК отметили, что по результатам проверки «будет принято процессуальное решение».

О необычном способе избавиться от ветхого и аварийного жилья «URA.RU» рассказала жительница поселка Боровое Ишимского района. По словам женщины, районные чиновники вместо того, чтобы расселить двухквартирный муниципальный дом, признанный аварийным еще в 2011 году, перевели его в число «подлежащих реконструкции», оставив жить в угрожающих условиях две семьи, в которых есть дети четырех и полутора лет.

Николай Бастриков
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