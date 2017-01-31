19:10 31 января 2017 2

Полковника Салфеткина может не коснуться скандал с раскрытием группы взяточников в ДПС. Он и так собирается уходить Фото: официальный сайт МВД Ямала

На Ямале обсуждают задержание банды сотрудников ДПС, которых подозревают во взяточничестве за способствование неправомерному движению грузов по округу. По данным «URA.RU», в группу могли входить порядка 10 сотрудников из Надымского, Тазовского и Пуровского районов. Возбуждено уголовное дело.

По версии собеседников агентства, это серьезный инцидент, который может резко негативно ударить по репутации ГИБДД на Ямале. При этом известно, что это далеко не первый случай выявления подобных коррупционных схем в среде дорожной полиции — система давно известна. Но массовых задержаний ранее не было. Более того, на этот раз полицейские сами выявили коррупционеров. Это напрямую связывают с инициативой нового руководителя управления МВД Александра Удовенко.

При этом неясно, как отреагирует на скандал глава управления ГИБДД Ямала Александр Салфеткин и будет ли реагировать вообще. В округе уже давно ходят слухи о том, что он собирается покинуть пост и ждет лишь положенного срока.

По версии одного из собеседников, предельный срок его службы наступит в марте. По версии другого собеседника, он наступил еще пять лет назад. Обязательства покинуть пост у Салфеткина при этом не было, но нужно было в начале каждого года проходить комиссию. При этом ходатайство о продолжении службы каждый раз подписывал начальник окружного управления МВД. Когда это был экс-начальник управления Дмитрий Сергеев, вопросов не возникало. Салфеткин и Сергеев считались членами одной команды, так как вместе прибыли из Петербурга. Но с приходом нового руководителя окружного главка Салфеткин, по некоторым данным, начал подыскивать работу. Инсайдеры уверены, что уже подыскал.

«Если говорить о последствиях, то они, скорее грозят не самому главе ГИБДД, а начальникам на местах. Речь идет о руководстве тех отделов, где были обнаружены предполагаемые коррупционеры», — рассуждает собеседник агентства.

Другой спикер замечает: «Система работала настолько долго, что водители, отправлявшиеся в рейс на Ямал, изначально закладывали сумму „платы“ в стоимость доставки груза. Маловероятно, что начальники территориальных отделов не знали о том, что происходит в их ведомстве. Возможно, сейчас наступило удачное время, когда новый генерал может продемонстрировать свою позицию и сменить команду», — говорит наблюдатель.

Получить официальные комментарии в управлении МВД относительно контракта Александра Салфеткина не удалось.