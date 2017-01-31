19:00 31 января 2017 1

Адвокаты Контеева намерены обжаловать это решение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда оставила в силе недавнее решение Ленинского суда Екатеринбурга по иску Виктора Контеева, которое касалось освобождения из-под ареста его имущества — денежных средств, размещенных на банковских счетах. Облсуд не стал менять решение нижестоящей инстанции и размораживать накопления бывшего вице-мэра Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил его представитель Илона Стародубцева.

«Областной суд оставил определение Ленинского суда без изменения, — рассказал агентству представитель Контеева. — Пока мы не можем рассуждать о том, какими аргументами руководствовался суд, принимая такое решение, поскольку самого определения у нас на руках пока нет. Но мы в полном недоумении по поводу того, почему решение оставлено без изменений, и будем его обжаловать».

Речь идет о давних арестах, которые были наложены на имущество Виктора Контеева еще в 2011 году во время расследования уголовного дела о заказном убийстве курганских предпринимателей Худякова и Волкова. Помимо спорных активов (овощебазы №4, переданной на ответхранение врагу Контеева Татьяне Русиной), следователи и суд наложили ограничения и на пользование личным имуществом Контеева. В частности, суд наложил тогда арест на денежные счета и недвижимость вице-мэра Екатеринбурга.

«Поскольку дело давным-давно окончено, все решения вступили в силу, адвокаты подали в суд заявления о том, чтобы снять эти аресты», — поясняет источник из окружения Контеева. Кировский суд Екатеринбурга несколько недель назад удовлетворил одно такое заявление и снял арест с объекта недвижимости, принадлежащего Виктору Контееву. Однако Ленинский суд, рассмотрев аналогичное заявление по поводу счетов Контеева, принял противоположное решение — запретил разблокировать его денежные счета. 31 января Свердловский облсуд утвердил это решение.

Напомним, бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, курировавший весь потребительский рынок столицы Урала, был осужден Курганским областным судом за подстрекательство к убийству двух курганских предпринимателей (по сути — бандитов из противоборствующей группировки) и приговорен к 18 годам колонии строго режима. Супруга Контеева Лариса объявлена в федеральный розыск.

Все эти годы продолжаются судебные тяжбы между адвокатами Контеева, с одной стороны, и юристами Татьяны Русиной (умерла 1 ноября 2016 года) и ее компаньона Ивана Обухова (арестован и обвиняется в мошенничестве с землями Александра Новикова), с другой: враги до сих пор делят имущество спорных объектов — овощебазы №4 и торгового центра «Белка Маркет». Так, в апреле 2016 адвокаты Контеева отсудили у Русиной и Обухова более 700 млн руб.