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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
01:01  01 февраля 2017 0

«Ровно в 12 ночи сайт завис!» Мамы будущих первоклассников охвачены паникой

Открытие Дома журналистов. Екатеринбург, ноутбук, компьютер, образование
Сайт госуслуг "отрубился" с первых же минут начала записиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге родители будущих школьников, записывающие своих детей в первый класс через Интернет, в панике: сайт госуслуг «отрубился» с первых же минут начала записи. «Ровно в 12 ночи сайт завис», — сообщает пользователь Аноним на форуме сайта u-mama.

Если за несколько минут до полуночи мамы желали друг другу удачи и советовали не забывать нажимать F5 (обновление), то после полуночи форумы заполнили сообщения об ошибках, которые выдает сайт госуслуг. «502 ошибка)))) Ожидаемо», — пишет Стропа. «Висим», — сообщает Акула. «502 Bad Gateway» и всё! И никуда (((((», — «плачет» Natashkina_1.

Сообщения такого рода выдает сайт госулуг в ночь записи в первый класс
СКРИНШОТ: с сайта u-mama.ru

По словам родителей, через несколько минут сервис «отчитался» о сбое системы. «Услуга недоступна. Приносим свои извинения!», «По техническим причинам веб-сервис ведомства для обработки формы заявления временно недоступен» и «Попробуйте повторить попытку позже», — такие сообщения стал выдавать сайт gosuslugi.ru. «Каждый год висит и ни че))» — констатирует Bugaga.

Среди нескольких десятков форумчан лишь единицам удалось отправить форму. «На 57 секунде получилось. И два письма на почту пришло — о том, что принято и о том, что успешно зарегистрировано», — гордо сообщает Яна1980. «Ведьма, не иначе!» — отвечают ей другие мамочки. «Надо спать ложиться и утром в школу чапать», — резюмирует Чико.

Общий настрой, который царит на форумах, — вне зависимости от того, удастся ли записать ребенка в первый класс по интернету, надо идти утром в школу, чтобы подать заявление «вживую». По информации «URA.RU», возле самых котирующихся гимназий Екатеринбурга уже начали скапливаться очереди родителей.

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Впрочем, наиболее терпеливые рекомендуют другими мамам не отчаиваться. «Несколько лет назад был кромешный завис сайта — в итоге большинство расползлось спать. А самые стойкие дождались, пока заработает, и отправили-таки заявление часа в три ночи, — рассказывает Vikulizm. — Видимо, нагрузка на сайт спала и он ожил».

Напомним, согласно данным, озвученным начальником управления образования Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой, в городе насчитывается примерно 18300 первоклассников, в то время как мест в школах — порядка 20 тысяч. Теоретически их должно хватить на всех, но по факту желающих записать ребенку в хорошую школу всегда больше. На форумах можно найти многочисленные объявления о том, что требуется прописка (временная регистрация) для попадания в такую-то школу (наибольшим спросом пользуются гимназии в центре города). В прошлые годы в ночь записи в первый класс родители дежурили возле школ, записывались в очередь. Не обходилось и без эксцессов, в том числе, родительских драк.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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