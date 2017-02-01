01:01 01 февраля 2017 0

Сайт госуслуг "отрубился" с первых же минут начала записи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге родители будущих школьников, записывающие своих детей в первый класс через Интернет, в панике: сайт госуслуг «отрубился» с первых же минут начала записи. «Ровно в 12 ночи сайт завис», — сообщает пользователь Аноним на форуме сайта u-mama.

Если за несколько минут до полуночи мамы желали друг другу удачи и советовали не забывать нажимать F5 (обновление), то после полуночи форумы заполнили сообщения об ошибках, которые выдает сайт госуслуг. «502 ошибка)))) Ожидаемо», — пишет Стропа. «Висим», — сообщает Акула. «502 Bad Gateway» и всё! И никуда (((((», — «плачет» Natashkina_1.

Сообщения такого рода выдает сайт госулуг в ночь записи в первый класс СКРИНШОТ: с сайта u-mama.ru

По словам родителей, через несколько минут сервис «отчитался» о сбое системы. «Услуга недоступна. Приносим свои извинения!», «По техническим причинам веб-сервис ведомства для обработки формы заявления временно недоступен» и «Попробуйте повторить попытку позже», — такие сообщения стал выдавать сайт gosuslugi.ru. «Каждый год висит и ни че))» — констатирует Bugaga.

Среди нескольких десятков форумчан лишь единицам удалось отправить форму. «На 57 секунде получилось. И два письма на почту пришло — о том, что принято и о том, что успешно зарегистрировано», — гордо сообщает Яна1980. «Ведьма, не иначе!» — отвечают ей другие мамочки. «Надо спать ложиться и утром в школу чапать», — резюмирует Чико.

Общий настрой, который царит на форумах, — вне зависимости от того, удастся ли записать ребенка в первый класс по интернету, надо идти утром в школу, чтобы подать заявление «вживую». По информации «URA.RU», возле самых котирующихся гимназий Екатеринбурга уже начали скапливаться очереди родителей.

Впрочем, наиболее терпеливые рекомендуют другими мамам не отчаиваться. «Несколько лет назад был кромешный завис сайта — в итоге большинство расползлось спать. А самые стойкие дождались, пока заработает, и отправили-таки заявление часа в три ночи, — рассказывает Vikulizm. — Видимо, нагрузка на сайт спала и он ожил».

Напомним, согласно данным, озвученным начальником управления образования Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой, в городе насчитывается примерно 18300 первоклассников, в то время как мест в школах — порядка 20 тысяч. Теоретически их должно хватить на всех, но по факту желающих записать ребенку в хорошую школу всегда больше. На форумах можно найти многочисленные объявления о том, что требуется прописка (временная регистрация) для попадания в такую-то школу (наибольшим спросом пользуются гимназии в центре города). В прошлые годы в ночь записи в первый класс родители дежурили возле школ, записывались в очередь. Не обходилось и без эксцессов, в том числе, родительских драк.