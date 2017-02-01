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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
12:28  01 февраля 2017 0

Полицейское начальство вмешалось в конфликт бизнесменов Миасса

Торжественное построение к 80-летию ГАИ ГИБДД Челябинск, сергеев, мурыгин андрей
Начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев (слева) поручил Андрею Мурыгину разобраться в конфликте перевозчиков МиассаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Мурыгин по поручению руководства регионального полицейского главка выезжает в четверг, 2 февраля, в Миасс, где проведет совещание с участием администрации города и местными бизнесменами. Поводом послужила ситуация в сфере пассажирских перевозок маршрутными такси, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

По информации нашего агентства, Мурыгину поручили провести совещание после публикации на «URA.RU» текста «Криминальные авторитеты втягивают Южный Урал в маршрутные войны».

Конфликтная ситуация с маршрутными такси в Миассе, напомним, возникла после инициативы нескольких перевозчиков продлить движение пассажирского транспорта с 19 до 21 часа. С такой просьбой обратились жители, когда муниципальный транспорт стал ездить реже. В собрании депутатов эту идею поддержали. Но двое из восьми перевозчиков Миасса отказались от продления. Оба этих предпринимателя, ИП Черных и ИП Америков, связаны с Ралифом Фаизовым, представителем банды «Турбазовские». Их интересы, как считают в Миассе, лоббирует ранее судимый предприниматель Владимир Мурашкин. Он же исполняет роль переговорщика между мэрией Миасса и бизнесом.

Перевозчики опасаются, что «Турбазовские» будут устраивать провокации и требуют от главы города Геннадия Васькова вмешаться в ситуацию. 1 февраля в администрации Миасса первый вице-мэр Александр Качев проводит совещание на эту тему.

В администрации ранее говорили о попытке нескольких перевозчиков устроить передел, зайдя на самый популярный маршрут №3, проходящий по центру города.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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