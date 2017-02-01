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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:26  01 февраля 2017 0

Городской автобусный парк подключат к электричеству уже сегодня

Общественный транспорт Екатеринбурга, трамвай, автобус, общественный транспорт
В 2017 году муниципальные транспортники резко перестали платить за электроэнергиюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Муниципальные транспортные предприятия начали перечислять средства в счет погашения долга за электроэнергию. Муниципальное объединение автобусных предприятий (МОАП) расплатилось полностью, ситуация с трамвайно-троллейбусным управлением (ТТУ) сложнее. Обесточенные за долги объекты екатеринбургского МОАП подключат к энергоснабжению в среду, 1 февраля. Об этом «URA.RU» рассказали в «Екатеринбургэнергосбыте».

«МОАП погасил весь долг за электроэнергию, претензий к ним нет», — говорят в «Екатеринбургэнергосбыте».

В ТТУ пока полностью средства не перечислили. Как сообщает прокуратура Екатеринбурга, которая взяла историю с долгами муниципальных предприятий под свой контроль, ТТУ отдало энергетикам 15 млн рублей. По данным агентства, это случилось еще вчера. Общий же долг «троллейбусников» за электроэнергию составляет 50 млн рублей. В «Екатеринбургэнергосбыте» заметили, что пока не отзывали заявку на отключение объектов этого муниципального предприятия. «Мы ждем погашения всего долга», — говорят в энергокомпании. В ТТУ оперативных комментариев получить не удалось.

Городская прокуратура сообщает, что частичное ограничение режима введено в отношении структурного подразделения ЕМУП «МОАП» — автопарка по адресу ул. Восточная, 5а — в отношении ЕМУП «ТТУ». Режим частичного ограничения введен по 17 резервным тяговым подстанциям. По данным надзорного ведомства, между руководством АО «Екатеринбургэнергосбыт», ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ» достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения.

В 2017 году платежная дисциплина муниципальных транспортных предприятий резко ухудшилась. Ранее «URA.RU» сообщало, что долг тоже же ТТУ вырос за 10 дней на треть. 19 января он составлял 34 млн рублей, а по данным на 30 января составлял уже 50 млн рублей. Долг МОАП существенно меньше — 1,3 млн рублей, однако и его энергетики обесточили за не погашенный в срок до 30 января долг.

Юлия Литвиненко
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