15:46 01 февраля 2017 0

Юрий Алтынов рассказал журналистам об итогах минувшего года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Средняя сумма взятки в Тюменской области за год выросла почти в три раза: в 2015 году она составляла 82 тысячи рублей, в 2016-м — уже 234 тысячи. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в областном полицейском главке. Всего за минувший год в регионе выявлено 129 фактов взяточничества, 38 из них было совершено в крупном и особо крупном размере.

За год в регионе было выявлено и 63 махинации с бюджетными деньгами — 29 причастных к этим «операциям» уже привлечены к ответственности, 18 из них деньги из бюджета уводили, используя свое служебное положение.

В общей сложности казна лишилась 32,5 млн рублей, при этом 31,5 млн уже возмещен.

В целом же в Тюменской области в 2016 году снизилось число зарегистрированных преступлений. «В начале года мы прогнозировали увеличение количества преступлений. Прогноз не оправдался. На 3,5 тысячи преступлений в области совершено меньше, чем в 2015 году, это 11%», — сообщил на пресс-конференции в среду, 1 февраля, начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

1/5 Начальник областного УМВД постарался ответить на все вопросы прессы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В частности, пояснил руководитель областного полицейского главка, меньше стало тяжких преступлений — убийств, причинений серьезного вреда здоровью, сократилось количество краж, грабежей, разбойных нападений.

При этом возросло число случаев мошенничества с использованием банковских карт и интернет-ресурсов. Алтынов заявил, что в прошлом году в составе УМВД для борьбы с такой преступностью было создано специальное подразделение, в которое вошли сыщики, следователи, дознаватели, сотрудники отдела «К». «Это проблема не только Тюменской области, но и страны в целом», — отметил он.

Возросло в минувшем году и число смертельных ДТП. В общей сложности на тюменских дорогах погибли 263 человека — при том, что убийств в регионе было совершено в два раза меньше: 117.

Несколько жителей региона в минувшем году выехали в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов. «Возбуждены уголовные дела», — пояснил Алтынов.

Резонансное убийство бизнесмена Сергея Княжева близ АЗС «Валерия и К» на улице 50 лет Октября до сих пор не раскрыто. «Очерчен круг возможно причастных к этому преступлению, ведется работа по сбору доказательств, которая поможет отыскать исполнителя этого преступления. Пока нельзя сказать, что преступление раскрыто», — пояснил Алтынов. Отметим, уголовное дело расследует СУ СКР по Тюменской области.

Что касается прогремевшего на всю область случая с самоубийством сотрудника отдела полиции №5 — молодой человек, победитель конкурса «Лучший по профессии», застрелился 13 октября в своем кабинете — то, по словам Алтынова, проверка показала: причиной трагедии стали семейные проблемы.

По отрицательным мотивам из органов внутренних дел в Тюменской области за год было уволено 44 человека. «Не читаю, что это как-то отличается от событий, которые происходили 5-10 лет назад, — пояснил Алтынов. — Сейчас мы более открыты. Мы ничего не скрываем, все проступки видны общественности».