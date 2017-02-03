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03 февраля 2017
02 февраля 2017
16:42  02 февраля 2017 18

Хватит с вас и этого. Минтруд снижает размер прожиточного минимума

Цены на продукты Курган, корзина с продуктами
Прожиточный минимум россиян постепенно сокращаютФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум составил 9 691 рубль, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Цифра зафиксирована в проекте постановления правительства, подготовленного Минтрудом.

Представитель Минтруда Наталия Антонова сообщила «Российской газете», что удешевление прожиточного минимума связано тем, что в четвертом квартале подешевели картофель, овощи и фрукты. Картошка, по ее словам, в четвертом квартале стала стоить меньше на 17,9%, капуста свежая белокочанная — на 26%, морковь — на 21,9%, свекла — на 19,7%, лук — на 19,2%. «В потребительской корзине доля картофеля, овощей и фруктов составляет 40%», — заявила чиновница.

По данным Минтруда, сейчас прожиточный минимум составляет 9691 рубль, для трудоспособного населения — 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. рублей, для детей — 9434 рубля.

Между тем в декабре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на прожиточный минимум невозможно жить. По ее данным, показатель бедности в России сейчас составляет 15%, однако «реальные самоощущения граждан» по поводу бедности гораздо хуже, ее слова приводит «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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