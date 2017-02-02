21:44 02 февраля 2017 9

Суд не нашел в действиях Натальи Комаровой нарушений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд отказался рассматривать иск против губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Истцом выступил депутат Думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов, который заявил, что Комарова, находясь на посту главы региона, систематически нарушает Конституцию РФ, указы президента, и права югорчан. Судья не усмотрел в поданных документах заявленных нарушений, и вернул заявление автору, сообщили «URA.RU» в четверг, 2 февраля, в пресс-службе суда

«Основанием к отказу в принятии административного иска послужили обстоятельства, предусмотренные ст. 128 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (из административного искового заявления об оспаривании нормативного правового акта, решения или действия (бездействия) не следует, что этим актом, решением или действием (бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца)», — прокомментировали в ведомстве.

Виталий Чистов в разговоре с агентством назвал вывод суда оценочным суждением и заявил об обжаловании решения. «Были ли нарушены мои права как истца, следует установить в судебном процессе. Принять к производству и разобраться», — считает политик.

Виталий Чистов, как уже сообщало «URA.RU», подал в Ханты-Мансийский районный суд заявление, в котором утверждает, что Наталья Комарова не соблюдает Конституцию Российской Федерации, не выполняет указы президента, федеральные и окружные законы. Истец утверждает, что из-за действий (бездействия) губернатора югорчане страдают от неблагоприятной окружающей среды, надзорные и правоохранительные органы возбуждают административные и уголовные производства, а службы статистики фиксируют в регионе падение уровня жизни. Также Чистов направил против губернатора иск, в котором заявил, что его незаконно отстранили от процедуры избрания на пост бизнес-омбудсмена Югры.