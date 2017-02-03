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03 февраля 2017
02 февраля 2017
22:49  02 февраля 2017 0

Боксерские объединения хотят судиться за Поветкина. «Кто-то подсыпал вещество в пищу»

Взвешивание Александра Поветкина и Бермейна Стиверна. Екатеринбург, поветкин александр
За Александра Поветкина заступятся в судеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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В допинг-пробе «Б» спортсмена Александра Поветкина обнаружены лишь следы запрещенного препарата. В этом уверен генеральный продюсер промоутерской компании по женскому боксу Сергей Завилейский, при этом он подчеркнул, что положительный результат второй допинг-пробы был ожидаем.

Завилейский рассказал телеканалу RT, что в пробе «Б» зафиксирован остаточный эффект, следы препарата, поэтому компания «Мир бокса» намерена судиться из-за этой положительной пробы. По его словам, если бы Поветкин принимал запрещенные препараты курсом, то в пробах концентрация лекарств должна была быть гораздо больше. Он предположил, что спортсмену могли подсыпать препараты в пищу или же он употреблял спортивное питание, на котором не указано, что этот препарат в нем есть.

«Прежде всего нужно уточнить, за что судиться, нужно продолжить исследования. Вполне вероятно, что ситуация будет такой же, как и в истории с мельдонием, в которой Александр был полностью оправдан», — подытожил Сергей Завилейский.

Продюсер отметил, что будут проведены переговоры с WBC, на которых планируется обсудить вопрос получения Поветкиным дисквалификации.

Днем 2 февраля стало известно, что допинг-проба «Б» Александра Поветкина оказалась положительной. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский ранее заявлял, что результаты исследования, полученные в США, вызывают у него подозрения.

31 января в Москве Александр Поветкин получил премию «Звезда бокса», одержав победу в номинации «Нокаут года». Ее он получил за самый скандальный боксерский поединок 2016 года, который был проведен 17 декабря в Екатеринбурге. Напомним, тогда российский боксер нокаутировал француза Жоанна Дюопа. В тот день с Поветкиным на ринг должен был выйти канадец Бермейн Стиверн, однако он отказался от поединка после того, как в допинг-пробе российского боксера нашли запрещенное вещество остарин.

Нина Калинина
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