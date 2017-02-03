Автомобиль скандально известного уральского журналиста угнали в Москве. ФОТО, ВИДЕО

12:10 03 февраля 2017 0

Автомобиль Эдуарда Шмонин объявил в розыск Интерпол Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В УМВд по ХМАО подтвердили задержание автомобиля, объявленного в розыск Интерполом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной полиции.

По данным ведомства, Toyota Sequoia, которой управлял мужчина 1970 года рождения, угнали в Москве. «Автомобиль был произведен в 2010 году. В 2012 его ввезли на территорию Российской Федерации через Владивосток. Он объявлен в розыск Интерполом, в базе данных значится, как угнанный в Московской области. Находившийся за рулем гражданин пояснил, что автомобиль приобрел в мае 2016 года его отец. Автомобиль был поставлен на учет в Екатеринбурге. Мужчина предъявил удостоверение личности и документы на машину. Сейчас выясняются все обстоятельства», — рассказала «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

1/3 Внедорожник изъят полицией Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

По данным источников агентства в окружной полиции, за рулем находился главный редактор ОТВ «Югра», более известный, как создатель скандального портала «Чиновнику.ру» Эдуард Шмонин. Как ранее сообщало «URA.RU», водитель внедорожника был отпущен после того, как дал объяснение полицейским. Эдуард Шмонин как минимум лишится дорого внедорожника, а если будет выявлена связь с угонщиками, то и станет фигурантом уголовного дела.

Toyota Sequoia 2010 года стоит порядка 2-2,5 млн рублей. Это редкая машина — официальные дилеры не реализуют этот внедорожник на территории страны. На продажу выставлено порядка 100 автомобилей по всей России.

Видео: Youtube.com

Эдуард Шмонин не первый раз становится фигурантом громкого скандала. В частности, он ударил сургутского журналиста во время заседания Думы ХМАО, за что впоследствии по решению суда заплатил штраф. Эдуарда Шмонина также обвиняли в организации PR-атаки против Натальи Комаровой через подконтрольные ему порталы ОТВ «Югра» и «Чиновник.ру». Шмонину угрожал расправой лидер «Совести» Руслан Аюпов во время телефонного звонка.