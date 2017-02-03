В Тюменской области сгорел дом, которого не существовало

14:20 03 февраля 2017 0

Жители понадеялись на авось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неделю назад в деревне Киево Ялуторовского района сгорел дом. При пожаре погибли двое детей. На улице без вещей и крова остались семь семей. Теперь люди не знают, куда податься, а власти не знают, как помочь. Дом, в котором жили селяне, не существует, согласно документам.

Со дня пожара в Киево прошла почти неделя. У следствия две основных версии возгорания: неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки. Для того, чтобы дом сгорел, хватило 30 минут. По словам жителей, многие не успели взять ни документы, ни личные вещи.

Но у погорельцев возникла другая проблема — жилье.

Оказалось, что сгоревший дом не стоял на балансе ни сельской, ни районной администраций. И в документах на обслуживание дома его тоже нет.

Как пояснили в районной администрации, в таком положении вещей виноваты сами жители. Общежитие раньше стояло на балансе совхоза «Газовик». Селяне приватизировали квартиры и стали собственниками. Предприятие убрало здание со своего баланса. Поэтому из официальных документов дом исчез.

Собственники не страховали свое жилье от несчастных случаев. Поэтому никто из жильцов не получат финансовой компенсации. И теперь сами собственники должны определять свою дальнейшую судьбу.

Глава сельского поселения Киево Василий Приймак сообщил, что в районе нет средств на строительство отдельно жилья для погорельцев. Остается уповать только на региональный бюджет. Но селяне могут встать в очередь на жилье по региональной программе.

Временно администрация района предоставила селянам кров в 40 км от Ялуторовска. Также пострадавшим выплатили по 50 тыс рублей из областного бюджета и по 10 тыс. — из районного.

Неравнодушные соседи организовали сбор необходимых вещей для погорельцев.