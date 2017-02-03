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03 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
21:30  03 февраля 2017 3

«Новость-огонь». Сталагмит из фекалий, ставший «героем интернета», прилюдно сожгли. ВИДЕО

«Церемония» происходила в прямом эфиреСкриншот: с сайта Life.ru

Сталагмит из фекалий, выросший на лестничной площадке в аварийном общежитии по улице Белореченской в Серове, не только вырубили и выбросили из подъезда, но и сожгли. «Церемония» происходила в прямом эфире телеканала Life. Запись эфира выложена в разделе «СТРИМЫ» на сайте life.ru.

«Эти дома, их на карте нет, и кто-то же эти деньги отгребает, получает за них деньги. Деньги люди платят и за капитальные ремонты, и за коммуналку, только куда эти деньги уходят, никто не знает», — рассказывает на камеру женщина в очках — местная жительница. Другие люди (несколько маргинального вида) жалуются на то, что от ледяной глыбы исходил плохой запах, а поскольку в доме живут и дети, и инвалиды, то ее лучше сжечь.

Впрочем, догадаться, кто организовал акцию сожжения, нетрудно: на видеозаписи отчетливо слышно, как девушка за кадром получает по телефону «ценные указания»: «Алло, да? Сейчас…», после чего тихонько говорит местному: «Еще подлей керосина!». Она же, отвечая на другой звонок, сообщает: «Я не могу сейчас говорить, я еще в эфире».

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По всей видимости, в какой-то момент координаторы прямого эфира, требовавшие от репортера более динамичного зрелища, перестарались, и у девушки началась истерика: она стала кричать во все горло: «Еще жги, Слава! Жги говно!» У-у-у! Огонь очищения!». Интересно, что участники акции были полностью солидарны с ней. «Запахом этого керосина дышится как-то лучше, чем этим…», — заметила неизвестная женщина.

Впрочем, уничтожить огнем ледяную глыбу репортерам федерального канала так и не удалось: «керосин» каждый раз прогорал, а сталагмит оставался на месте. «Этим говном, этим мусором дышать, конечно, тяжело людям, — заявила жительница Серова. — Если бы администрация сюда пришла, может быть, они бы поняли, как людям тяжело».

Ранее сообщалось, что в мэрии города прошло совещание по поводу аварийного общежития, а прокуратура начала проверку соответствия законодательству при обслуживании данного дома.

Андрей Гусельников
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