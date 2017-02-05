{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 февраля 2017
04 февраля 2017
13:36  05 февраля 2017 0

Трамп ответил журналисту, назвавшему Путина убийцей

Путин. Архив, путин владимир
Трамп осадил журналиста, высказавшегося о ПутинеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
все новости сюжета

Трамп ответил журналисту на обвинение в том, что Путин убийца. Телеведущий канала Fox News сделал такое заявление, когда брал интервью у президента США.

Телеведущий Билл О’Райли, беседуя с Дональдом Трампом, высказал мнение, что «Путин — убийца». Журналист сказал это после слов президента о том, что он уважает своего российского коллегу.

«Есть много убийц. У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?» — цитирует «Газета.ру» ответ Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что Америке необходимо найти общий язык с Россией. При этом лидер США признался, что не уверен, поладит ли он с Путиным.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров