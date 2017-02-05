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05 февраля 2017
04 февраля 2017
16:04  05 февраля 2017 0

Американский суд отклонил апелляцию Трампа о восстановлении указа

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
ТрампФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Американский суд отклонил апелляцию Трампа о восстановлении иммиграционного указа, сообщает «Газета.ру».

Запрос министерства юстиции, поданный от имени президента США Дональда Трампа о восстановлении введенного им закона, был отклонен в федеральном апелляционном суде. Судья запросил от каждой из сторон юридические обоснования. Лишь после этого он сможет принять решение.

Министерство юстиции подавало апелляцию на решение федерального судьи Джеймса Робарта, который частично ограничил указ Трампа, запрещающий въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Робарт решил, что такой указ нарушает конституционные и международные права человека.

Однако, как сообщает Russian.rt.com, Минюст США напротив увидел в отмене указа Трампа вред обществу.

Указ Трампа запрещает въезд в штаты гражданам Сирии, Ливии, Йемена, Сомали, Судана, Ирака и Ирана. Также в Америке приостановлен приём беженцев. К слову, Трампа развеселила новость, когда он узнал, что судья блокировал его закон.

Евгений Лазарев
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