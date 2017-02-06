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10:44  06 февраля 2017 0

В детсадах Челябинска запретят прогулки в смог

Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, дети
С прогулками на свежем воздухе в Челябинске стало сложноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Администрация Челябинска будет активно содействовать работе контролирующих органов по выявлению источников выбросов и ограничению их объема, заявил 6 февраля на аппаратном совещании мэр города Евгений Тефтелев. Соответствующее поручение городским властям было дано губернатором Борис Дубровским. В частности, власти намерены запретить прогулки воспитанников детских садов во время выбросов.

«Губернатор потребовал разработать дополнительные меры реагирования. В частности, сейчас изучается вопрос об ограничении движения большегрузов в городской черте в период НМУ I и тем более II степени. Сложность в том, что такими машинами доставляют товары в магазины розничных торговых сетей. Сейчас мы совместно с правительством области и бизнесом рассматривается возможность использования для этого малотоннажного транспорта», — пояснил «URA.RU» Тефтелев.

Прошедшая рабочая неделя, помимо уже привычного для челябинцев смога, ознаменовалась громкими заявлениями контролирующих органов и промышленников. Росприроднадзор сообщил о намерении остановить работу коксохимического производства «Мечела» в Челябинске в связи со сверхнормативными выбросами в период НМУ, на что «Мечел-Кокс» ответил обещанием судиться с ведомством — а одна из установок, опечатанная госинспекторами, возобновила свою работу уже спустя сутки. На следующий день прокуратура области заявила о выявленных нарушениях ограничений в период НМУ и передаче материалов в региональный полицейский главк для возбуждения уголовных дел. Одно из них, с неназываемыми пока фигурантами, уже возбуждено.

Владимир Васин
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