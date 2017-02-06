14:56 06 февраля 2017 1

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ситуацию вокруг отставки губернатора Пермского края Виктора Басаргина называют аппаратным сбоем. Собеседники «URA.Ru» во властных кабинетах говорят, что глава региона нарушил протокол: сообщил о своей отставке журналистам до того, как об этом появился указ президента. «Либо это игры группы мэра Москвы Сергея Собянина, куда входил Басаргин, либо просто нервный срыв», — поясняет политтехнолог, близкий к Кремлю. По его словам, чиновники администрации президента, с которыми на прошлой неделе губернатор Пермского края встречался, были удивлены таким поступком.

В понедельник утром, 6 февраля, Виктор Басаргин в ходе короткого брифинга заявил журналистам, что уходит в отставку. Он уточнил, что намерен обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий, чтобы его преемник успел подготовиться к избирательной кампании.

Глава региона не сообщил журналистам о своем новом месте работы, но заявил, что его опыт будет востребован. В то же время в Кремле не подтвердили отставку Басаргина. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует СМИ, когда будет принято решение об отставке главы Пермского края.

Председатель фонда «Петербургская Политика» Леонид Давыдов считает, что случившиеся — пример классической несогласованности действий разных групп влияния. «Решение было заранее принято, Басаргину было сказано писать заявление. Потом эта информация пошла сначала через «Давыдов.Индекс», затем стали появляться сообщения в других СМИ.

И, возможно, Басаргин решил, что раз об отставке уже написали, то ему пора о ней объявить. Это несогласованность, которая случилась между разными башнями», — поясняет эксперт.

Политолог Аббас Галлямов также признает, что брифинг Басаргина, опередивший заявления Кремля, мог быть сбоем: «Раньше такого не было. Возможно, связано это не столько с ситуацией в Перми, сколько с тем фактом, что Басаргин принадлежит к влиятельной группировке Собянина. Похоже, что в последний момент кто-то принял решение ее поддержать и тем самым изменил сложившийся было расклад. Самого Басаргина при этом могли не успеть предупредить». Эксперт также не исключает, что сбой связан с интригой вокруг поста полпреда в УрФО: «Как известно, Басаргин считается одним из претендентов на этот пост. Если ему обещали должность полпреда, то зачем ему оставаться в неблагодарной губернии?».

По информации «URA.Ru», за судьбу губернатора Пермского края шла активная борьба со стороны группы мэра Москвы Сергея Собянина: вопрос по продолжению его карьеры не был решен еще в начале прошлой недели.

«Когда была организована встреча Басаргина с главой АП Антоном Вайно, считалось, что следующей по графику будет встреча с Владимиром Путиным. Но когда этого не произошло, вопрос по отставке казался решенным.

Именно поэтому в понедельник Басаргин первым решает раскрыть карты, чтобы уйти красиво», — полагает собеседник «URA.Ru», знакомый с ситуацией.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков говорит, что Басаргин, понимая, что его конкуренты ждут, что его «отправят в отставку», решил опередить это событие: «Конечно, в АП РФ не любят, когда их решения попадают в общественное поле раньше, чем они сами это спланируют. Но, в данном случае, Басаргину просто нечего было терять».

С экспертом не согласен руководитель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев и считает, что «красивый уход Басаргина», скорее всего, был все-таки согласован с АП: «Такие вещи так не делаются без одобрения. Потому что если завтра будет назначен новый человек, а сегодня губернатор говорит об отставке, то это значит, что он договорился о таком сценарии».

По информации «URA.Ru», сейчас в Перми находятся кураторы региона от АП, скоро должен приехать полпред Приволжского федерального округа Михаил Бабич. Кроме того, в Перми ждут двух претендентов на пост губернатора — руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова и заместителя руководителя Россотрудничества Алексея Фролова, с которыми на месте будут проводиться консультации.