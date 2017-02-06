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17:57  06 февраля 2017 7

Сити-менеджер Салехарда показал мыщцы. ФОТО

Иван Кононенко демонстрирует силу воли и хорошую физподготовкуфото - пресс-служба администрации Салехарда

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко выполнил свое обещание и начал сдавать нормативы ГТО. Он уже прошел три испытания из восьми. Это наклон вперед из положения стоя, рывок гири (16 кг) и плавание. Глава администрации рассчитывает на золотой значок, рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Пока результаты позволяют ему претендовать на такой знак. Минимальное количество рывков гири Иван Кононенко увеличил вдвое — до 30 раз. В плавании дистанцию в 50 метров он преодолел за 46 секунд.

«Результатами доволен. Постарался выложиться по максимуму. В течение месяца-двух планирую еще сдать пару дисциплин, а пока тренируюсь. В первую очередь делаю это для себя. Я поставил себе цель сдать все нормативы на золотой значок, буду стараться, а там уже — как получится», — сказал Иван Кононенко, которого цитирует пресс-служба.

Всего в столице Ямала желающих испытать себя более полутора тысяч человек. В округе — более 20 тысяч жителей. Сдача норм ГТО продлится до мая.

Сити-менеджер Салехарда уже не раз демонстрировал положительный пример здорового образа жизни. Во время Крещения Иван Кононенко окунается в прорубь.

Юлия Фролова
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