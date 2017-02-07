Суд ХМАО примет решение об отмене выборов в окружную Думу

08:20 07 февраля 2017 0

В Югре ЛДПР пытается опротестовать итоги выборов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во вторник, 7 февраля, окружной суд рассмотрит иск ЛДПР об отмене результатов выборов по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР требует признать недействительными результаты выборов депутатов Думы ХМАО по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7. В партии Жириновского уверяют, что голосование 18 сентября 2016 года проходило с большим количеством нарушений, а итоги выборов именно на территории Нефтеюганска могли быть сфальсифицированы.

Истцы, в частности, говорят, что результаты выборов по единому избирательному округу в региональной избирательной группе № 7 существенно отличаются от средних результатов в целом по округу, а также от показателей партии, полученных на голосовании в региональной группе №6, которая также находится на территории Нефтеюганска.

«Соколы Жириновского» ранее пытались опротестовать итоги голосования с помощью жалобы в окружной избирком, а затем обратились в суд. Напомним, по результатам выборов, от Нефтеюганской региональной группы №7 в Думу ХМАО прошел Степан Пыталев. Ранее, напомним, член ЛДПР Виталий Чистов подал два иска против губернатора Натальи Комаровой. Депутат Думы Ханты-Мансийска обвинил главу региона в несоблюдении Конституции и нарушении федеральных законов и указов президента, а также потребовал признать недействительными результаты выборов уполномоченного по правам предпринимателей.