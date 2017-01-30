16:58 30 января 2017 8

Владимир Сысоев прилетел на заседание Думы ХМАО, но отказался задавать вопросы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Оппоненты губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой отказались критиковать отчет по итогам работы правительства в 2016 году, с которым глава региона выступила на заседании региональной Думы. В качестве повода для скандала политические противники окружных властей могли использовать судебный иск, которой инициировал в адрес Комаровой депутат городского собрания Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов, передает в понедельник, 30 января, корреспондент «URA.RU».

Слушаниям отчета предшествовали переговоры между главой региона и либерал-демократами во время встречи губернатора с думскими фракциями. Лидер югорских «соколов Жириновского», депутат Государственной Думы Владимир Сысоев, который прибыл в Ханты-Мансийск для участия в сессии регионального парламента, во время заседания Думы отказался от выступления. Депутат от ЛДПР Евгений Марков, заслушав отчет губернатора, поинтересовался, какие барьеры намерена создать Наталья Комарова для борьбы со сращиванием власти и бизнеса и неэффективными расходами бюджета. В качестве примера была приведена история в Урае, где местная администрация за счет средств окружной субсидии купила торговый центр «Апельсин», принадлежавший местному бизнесмену Михаилу Гнетову.

Наталья Комарова в ответ заявила, что на сегодняшний день все бюджетные расходы классифицированы, а к чиновникам, имеющим коррупционный интерес, применяется принцип «нулевой толерантности».

Виталий Чистов тем временем инициировал против Натальи Комаровой новый судебный иск.

На этот раз депутат городской Думы Ханты-Мансийска требует признать незаконными свое отстранение от выборов уполномоченного по правам предпринимателей и назначение на эту должность Николая Евлахова. Доподлинно неизвестно, согласованы ли действия Чистова с партийной политикой ЛДПР. Представители партии не подтверждают, но и не отрицают свою причастность к организации судебного разбирательства с участием губернатора ХМАО.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», Виталий Чистов подал в Ханты-Мансийский районный суд заявление, в котором утверждает, что Наталья Комарова не соблюдает Конституцию Российской Федерации, не выполняет указы президента, федеральные и окружные законы. Истец утверждает, что из-за действий (бездействия) губернатора югорчане страдают от неблагоприятной окружающей среды, надзорные и правоохранительные органы возбуждают административные и уголовные производства, а службы статистики фиксируют в регионе падение уровня жизни.