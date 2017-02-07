{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
08:00  07 февраля 2017 0

Оставленный журналистами полпредский телеканал могут обанкротить

Пресс-конференция Игоря Холманских. Екатеринбург, холманских игорь
Полпредство оказалось перед непростым и затратным выборомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Окружной телеканал «Ермак» может начать процедуру банкротства. Этого не исключили в бухгалтерии канала, отвечая на вопросы покидающих медиаресурс журналистов. Последних, по данным «URA.RU», на текущий момент на «Ермаке» не осталось.

«В бухгалтерии еще на прошлой неделе отвечали, что вариант с банкротством тоже рассматривают, — рассказала „URA.RU“ бывший журналист телеканала. — [Директор телеканала „Ермак“ Андрей] Муринович всех собрал и сказал интенсивнее искать место работы. Недавно ушла [шеф-редактор „Ермака“ Ирина] Арефьева — на СГТРК, кто-то еще на „четверку“ перешел, кто-то на ОТВ, а кто-то даже в „Сималенд“. Остались там девочка в архиве, продюсер и операторы, наверное». Андрей Муринович оказался недоступен для комментария.

Трудности телеканала связывают именно со сменой его руководства — Андрей Муринович сменил Татьяну Николаеву осенью 2016 года. В конце года журналисты «Ермака» пожаловались на задержки по зарплате, чем заинтересовалась прокуратура.

Поставит ли вопрос о закрытии своего телеканала полпредство, оперативно уточнить не удалось. Накануне «наместничеством» была анонсирована новая система взаимодействия со СМИ и «эпоха новой открытости».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров