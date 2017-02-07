08:00 07 февраля 2017 0

Полпредство оказалось перед непростым и затратным выбором Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Окружной телеканал «Ермак» может начать процедуру банкротства. Этого не исключили в бухгалтерии канала, отвечая на вопросы покидающих медиаресурс журналистов. Последних, по данным «URA.RU», на текущий момент на «Ермаке» не осталось.

«В бухгалтерии еще на прошлой неделе отвечали, что вариант с банкротством тоже рассматривают, — рассказала „URA.RU“ бывший журналист телеканала. — [Директор телеканала „Ермак“ Андрей] Муринович всех собрал и сказал интенсивнее искать место работы. Недавно ушла [шеф-редактор „Ермака“ Ирина] Арефьева — на СГТРК, кто-то еще на „четверку“ перешел, кто-то на ОТВ, а кто-то даже в „Сималенд“. Остались там девочка в архиве, продюсер и операторы, наверное». Андрей Муринович оказался недоступен для комментария.

Трудности телеканала связывают именно со сменой его руководства — Андрей Муринович сменил Татьяну Николаеву осенью 2016 года. В конце года журналисты «Ермака» пожаловались на задержки по зарплате, чем заинтересовалась прокуратура.

Поставит ли вопрос о закрытии своего телеканала полпредство, оперативно уточнить не удалось. Накануне «наместничеством» была анонсирована новая система взаимодействия со СМИ и «эпоха новой открытости».