Чиновники разрешили писать СМИ о малолетних жертвах насильников

10:45 07 февраля 2017 0

Журналисты смогут проводить расследование в отношении педофилов беспрепятственно Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Минкомсвязи подготовили отрицательный отзыв на законопроект псковских депутатов, которые предлагали запретить СМИ и блогерам сбор и распространение информации о детях, ставших жертвами насильников. В правительстве полагают, что такой запрет может привести к тому, что педофилы чаще будут оставаться безнаказанными.

В Минкомсвязи полагают, что на данный момент действующих механизмов вполне достаточно, чтобы защитить от блогеров и журналистов детей, пострадавших от рук насильников, а значит, предлагаемые поправки чрезмерны. Сейчас, например, журналистам запрещено распространение личных данных такого преступления или других сведений, позволяющих прямо или косвенно установить личность ребенка, сообщает портал Life.ru.

В отзыве ведомство также указано, что за распространение подобной информации в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность для журналистов, опубликовавших сведения о частной жизни человека без его согласия.

Псковские депутаты предложили запрашивать информацию об обстоятельствах преступления, связанных с детским насилием, только у официальных представителей соответствующих министерств и ведомств. Чтобы не лишать родителей пострадавшего ребёнка права на альтернативное и независимое расследование, депутаты разрешили им самим обращаться к журналистам и блогерам. А за нарушение этого порядка предлагается наказать журналистов штрафом в размере до 5 тысяч рублей, а их работодателей — до миллиона рублей.

В Минкомсвязи отметили, что принятие данных поправок может привести к тому, что журналисты лишатся возможности проводить журналистские расследования о преступлениях, связанных с насилием над несовершеннолетними. «А значит, могут способствовать преступлениям против половой неприкосновенности детей, в случае если жертва преступления или его законные представители находятся под давлением преступников», — отметили в ведомстве.

Как ранее писала «Газета.Ru», для борьбы с педофилами предложили создать межведомственную информационную базу. Как отмечала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, такая база поможет не допустить педофилов к работе с детьми.