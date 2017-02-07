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07 февраля 2017
06 февраля 2017
12:20  07 февраля 2017 0

Сотрудники уральской академии госслужбы опасаются сокращения зарплаты. «Кто-то подыскивает себе новое место работы»

Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, РАНХиГС, конструктивизм, улица 8марта66, здание партшколы, урагс, уральский институт управления
Из-за слухов о сокращении зарплаты сотрудники вуза задумались над сменой места работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Уральского института управления РАНХиГС при президенте РФ опасаются сокращения заработной платы в связи с планами руководства повысить ее преподавателям, сообщил «URA.RU» источник, близкий к структуре вуза.

«Внутри коллектива ходят слухи, что специалистам кафедр хотят урезать зарплату, чтобы добавить педагогам. Сейчас все ждут 15-го числа, дня выплаты, однако после того как пошли такие разговоры, кто-то начал подыскивать себе новое место работы», — пояснил собеседник.

В пресс-службе института информацию опровергли, отметив, что ничего не слышали о каких-либо сокращениях.

27 января, напомним, коллективу вуза был представлен и. о. заведующего кафедрой экономики и управления УИУ РАНХиГС. Им стал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Сергей Демин
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