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07 февраля 2017
20:46  07 февраля 2017 1

Путин подписал закон о декриминализации побоев

Клипарт. Насилие , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Для рецидивистов уголовную статью никто не отменялФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский президент Владимир Путин подписал закон о переводе домашних побоев, которые совершены в первый раз, из уголовно наказуемых преступлений в административные правонарушения, пишет «Интерфакс».

По новому закону теперь только второй и последующие случаи домашнего насилия будут считаться уголовными преступлениями.

Закон признает побоями действия, повлекшие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Это ссадины и синяки. Отметим, что за причинение легкого вреда здоровью по-прежнему будет грозить уголовная статья.

Ранее «URA.RU» разобралось в том, как закон скажется на жизни россиян.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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