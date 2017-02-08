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Главные новости Челябинской области
12:26  08 февраля 2017 0

Челябинец убил своих котов из-за испорченных тапочек

Клипарт. Москва. Ноябрь, колючая проволока, кот, неволя
Убийство котов обернулось уголовным делом для челябинцаФото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура направила в суд уголовное дело 29-летнего челябинца, убившего своих котов Адольфа и Иннокентия за обгаженные домашние тапочки. Мужчине грозит до шести месяцев ареста согласно ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель из хулиганских побуждений), сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Обвиняемый вину по инкриминируемой статье отрицает. По его словам, он выкинул котов из окна своей квартиры с 9-го этажа, поскольку те постоянно гадили в тапки. Животные погибли, но никакого хулиганства тут нет, считает мужчина. Инцидент произошел в октябре прошлого года и обсуждался в соцсетях. Силовики провели проверку и нашли признаки состава уголовного дела.

Оценку действиям челябинца даст мировой судья Центрального района Челябинска. Первое заседание по делу назначено на 16 февраля.

Сергей Леонов
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