Мемориал «Катынь» ответил на претензии Польши

17:37 09 апреля 2017 6

В польском плену были убиты десятки тысяч советских солдат Фото: mywebs.su

Государственный центральный музей современной истории России, филиалом которого является «Катынь», дал ответ на претензии поляков. МИДу Польши не понравилось, что в РФ вспомнили о тысячах красноармейцев, убитых в польском плену.

В музее сообщили, что данные о числе погибших советских солдат основаны на результатах исследований ведущих российских ученых. В частности, заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ профессора, доктора исторических наук Геннадия Матвеева. По его данным, в польском плену умерло до 28 тысяч красноармейцев (в исследованиях других ученых цифра достигает 100 тысяч).

«Действительно, уже стало привычным, что любая попытка разобраться в причинах и масштабах катастрофы, произошедшей с советскими военнопленными, тут же вызывает шквал обвинений со стороны Польши в стремлении преуменьшить масштабы катынского преступления. Для этого в Польше даже придумали термин „анти-Катынь“. Но без осмысления этого трагического эпизода невозможно понять историю российско-польских взаимоотношений в целом. Именно поэтому один из разделов новой экспозиции Мемориального комплекса „Катынь“, открытие которой планируется в 2017 году, будет посвящен истории советско-польской войны и судьбе красноармейцев в польском плену», — говорится в заявлении, подготовленном музеем «Катынь».

По мнению работников музея, претензии Варшавы несостоятельны. Информация о поляках и красноармейцах размещена на разных стендах и не мешает друг другу.

Накануне МИД Польши высказал возмущение тем, что в мемориале «Катынь» появились материалы о тысячах красноармейцах, убитых в польском плену.