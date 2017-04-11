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Главные новости Пермского края
10:49  11 апреля 2017 1

Генпрокурора РФ просят проверить пермский приют, где насиловали щенков

Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., собачка, кутенок, щенки
Зоозащитники намерены пикетировать мэрию в защиту собакФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал с изнасилованием щенков в пермском муниципальном приюте дошел до Генерального прокурора РФ. Зоозащитники просят Юрия Чайку проверить учреждение.

Волонтеры муниципального приюта распространили в Сети информацию о гибели двух щенков. По их словам, собак насиловали. Результаты экспертизы, проведенной ветврачами в Удмуртии, подтверждают эти предположения. Специалисты выявили рваные раны подхвостового пространства, анального отверстия, стенок прямой кишки и верхней стенки влагалища. Получив результаты экспертизы, активисты решили провести митинг у стен мэрии, но им отказали в месте, предложив Сад камней. Организаторы не согласились. Сейчас зоозащитники подали уведомление на пикет на 18 апреля на 17.00 в сквере у театра оперы и балета.

Также активисты собирают подписи с требованием провести качественную проверку по выявленным фактам издевательства над щенками и наказать виновных. Кроме того, они составили образец заявления на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой о проведении проверки.

Мэрия Перми при этом сама проводит проверку в приюте. Глава города Дмитрий Самойлов поручил заняться этим лично начальнику управления по экологии Ильдару Хайдарову при содействии контрольно-аналитического департамента администрации города. Также мэр попросил помощи полиции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Белкина
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