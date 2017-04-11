{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
13:58  11 апреля 2017 8

Уральцы возмущены превращением Ельцин Центра в «гастроном»

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, серебренников максим, ельцин центр
В Ельцин Центре музей будет соседствовать с продуктовымФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с Ельцин Центром
все новости сюжета

Екатеринбургская общественность возмущена новостями об открытии огромного супермаркета «Перекресток» в Ельцин Центре. Горожане считают выбор арендатора неуместным для просветительской площадки. PR-специалисты говорят, что скандал может стать серьезным имиджевым ударом для центра, если ситуацией воспользуются его противники.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге готовится к открытию магазин «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group). Как стало известно «URA.RU», открытие состоится 21 апреля, супермаркет займет площадь около 1000 квадрадных метров на первом этаже атриума. Ранее на территории ЕЦ открылись книжный магазин «Пиотровский» и магазин дизайнерской одежды Freedom store. Правда, жители города оказались недовольны тем, что рядом с музеем первого президента Бориса Ельцина расположится продуктовый.

«Остановите землю, я сойду. Или все, что вы хотели знать о Ельцин Центре. Гастроном в музее. Прекрасно. Налогоплательщики 7 миллиардов заплатили за рестораны и продуктовый в центре города», — написала на своей странице в Facebook известный PR-специалист Валентина Гофенберг.

«В Ельцин Центре открывают супермаркет „Перекресток“. Отбрасывая удивительность и непостижимость самого этого решения, хочется спросить — а что не „Красное и Белое“ или „Семь пятниц“? Ну, или вот пусть „Магнум“. Концептуально же», — отреагировала жительница города Екатерина в соцсети.

Новость по теме
В Ельцин Центре появится продуктовый магазин площадью 1000 квадратов. Объявлена дата открытия

Эксперт в области PR Платон Маматов сказал «URA.RU», что при умелой работе PR-щиков Ельцин Центра скандал может быстро утихнуть. Однако есть риск, что его подогреют противники площадки.

«Это станет долгоиграющей темой, если противники Ельцин Центра нацелятся, будут подогревать скандал и постоянно вбрасывать информацию, — сказал нашему агентству Маматов. — К Ельцин Центру пока не выработано однозначное отношение. Для одних — это памятник свободе, для других — символ ужасных 1990-х. У каждого жителя своя позиция, и вот эта противоположность делает отношение к ЕЦ очень эмоциональным».

В пресс-службе Ельцин Центра на критику в свой адрес ответили, что для развития площадки необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. «Именно с этой целью Центр был спроектирован также как деловой и торговый комплекс. Эта часть концепции как раз находится сегодня в стадии реализации. … Открытие продуктового магазина вписывается в стратегию развития ЕЦ. Теперь гости Центра смогут, возвращаясь домой после посещения наших программ, сделать необходимые покупки. Открывшийся магазин находится в изолированном помещении и не помешает гостям Центра участвовать в наших мероприятиях», — сказали «URA.RU» в пресс-службе Ельцин Центра.

Добавим, что в шаговой доступности находятся свердловский Белый дом, Заксобрание, а также элитный жилой комплекс «Февральская революция». Продуктовых магазинов в этом районе сейчас нет. «Однозначный расчет на посетителей из Белого дома, Заксобрания», — иронизируют екатеринбуржцы в комментариях.

Президентский центр Бориса Ельцина начал работать в Екатеринбурге в 2015 году. В его открытии принимали участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На площадке работает музей, посвященный первому президенту РФ Борису Ельцину, который не раз становился объектом нападок кинорежиссера Никиты Михалкова.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров