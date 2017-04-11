Уральцы возмущены превращением Ельцин Центра в «гастроном»

13:58 11 апреля 2017 8

В Ельцин Центре музей будет соседствовать с продуктовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская общественность возмущена новостями об открытии огромного супермаркета «Перекресток» в Ельцин Центре. Горожане считают выбор арендатора неуместным для просветительской площадки. PR-специалисты говорят, что скандал может стать серьезным имиджевым ударом для центра, если ситуацией воспользуются его противники.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге готовится к открытию магазин «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group). Как стало известно «URA.RU», открытие состоится 21 апреля, супермаркет займет площадь около 1000 квадрадных метров на первом этаже атриума. Ранее на территории ЕЦ открылись книжный магазин «Пиотровский» и магазин дизайнерской одежды Freedom store. Правда, жители города оказались недовольны тем, что рядом с музеем первого президента Бориса Ельцина расположится продуктовый.

«Остановите землю, я сойду. Или все, что вы хотели знать о Ельцин Центре. Гастроном в музее. Прекрасно. Налогоплательщики 7 миллиардов заплатили за рестораны и продуктовый в центре города», — написала на своей странице в Facebook известный PR-специалист Валентина Гофенберг.

«В Ельцин Центре открывают супермаркет „Перекресток“. Отбрасывая удивительность и непостижимость самого этого решения, хочется спросить — а что не „Красное и Белое“ или „Семь пятниц“? Ну, или вот пусть „Магнум“. Концептуально же», — отреагировала жительница города Екатерина в соцсети.

Эксперт в области PR Платон Маматов сказал «URA.RU», что при умелой работе PR-щиков Ельцин Центра скандал может быстро утихнуть. Однако есть риск, что его подогреют противники площадки.

«Это станет долгоиграющей темой, если противники Ельцин Центра нацелятся, будут подогревать скандал и постоянно вбрасывать информацию, — сказал нашему агентству Маматов. — К Ельцин Центру пока не выработано однозначное отношение. Для одних — это памятник свободе, для других — символ ужасных 1990-х. У каждого жителя своя позиция, и вот эта противоположность делает отношение к ЕЦ очень эмоциональным».

В пресс-службе Ельцин Центра на критику в свой адрес ответили, что для развития площадки необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. «Именно с этой целью Центр был спроектирован также как деловой и торговый комплекс. Эта часть концепции как раз находится сегодня в стадии реализации. … Открытие продуктового магазина вписывается в стратегию развития ЕЦ. Теперь гости Центра смогут, возвращаясь домой после посещения наших программ, сделать необходимые покупки. Открывшийся магазин находится в изолированном помещении и не помешает гостям Центра участвовать в наших мероприятиях», — сказали «URA.RU» в пресс-службе Ельцин Центра.

Добавим, что в шаговой доступности находятся свердловский Белый дом, Заксобрание, а также элитный жилой комплекс «Февральская революция». Продуктовых магазинов в этом районе сейчас нет. «Однозначный расчет на посетителей из Белого дома, Заксобрания», — иронизируют екатеринбуржцы в комментариях.

Президентский центр Бориса Ельцина начал работать в Екатеринбурге в 2015 году. В его открытии принимали участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На площадке работает музей, посвященный первому президенту РФ Борису Ельцину, который не раз становился объектом нападок кинорежиссера Никиты Михалкова.